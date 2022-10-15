Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den Amasra mesajı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde yaşanan grizu patlamasında 40 işçi şehit oldu, 11 işçi yaralandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İhmallerin hesabını sormak boynumun borcu" derken, MHP lideri Devlet Bahçeli de "Zor ve çetin günlerin yaraları sarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bartın'ın Amarsa ilçesinde TTK'ya bağlı maden ocağında akşam saatlerinde grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 40 işçi şehit olurken, 11 işçi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar bölgeye giderken, CHP, MHP, İYİ Parti liderleri ve temsilcileri de bölgeyi ziyaret edecek.

KILIÇDAROĞLU: HESABINI SORMAK BOYNUMUN BORCU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden faciası hakkında, "Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Amasra'daki maden faciası hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün akşam, "Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yer altında mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için. Bartın’dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız kayıplarımızın artmaması için" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: ÇETİN GÜNLERİN YARALARI SARILACAKTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasra'daki maden faciası hakkında, "İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Amasra'da 40 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır.

İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır.

Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Rabbim’den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."