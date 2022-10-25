Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG'da yok

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine yaklaşık üç sene önce bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu.

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell son aşamaya yaklaştı ve 29 Ekim’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni düzenlenecek.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG lansmanına katılmayacağını söyleyerek, “Bu davet şirket yönetimi tarafından gelseydi, seve seve katılır, seri üretim bandından inen ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ama Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel bir projeyi siyasi bir şova dönüştürme gayreti içinde" dedi.

Öztrak, "Davetin Saray’dan gelmesi, bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumsal birimi gibi davranması bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımıyla da en büyük zararı özel girişim projesi olan TOGG’a vermektedir. Bu sebeplerle sayın genel başkanımızın katılmayacağını ama en kısa sürede TOGG’u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG’a başarılı bir lansman dileriz" ifadelerini kullandı.

AKŞENER YOK, AYDIN VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de TOGG lansmanına katılmayacağını açıkladı. Akşener, "Özel bir programım var katılamayacağım ama partimizden bir arkadaşımız katılacak. Koray Aydın gidecek. Teknolojisinden şarj edilmesine kadar zor bir iş bu. Yeşil dönüşüm planımız var bizim. Bunu yapmadığımızda sanayimizin kaybı olacak" dedi.