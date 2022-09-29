CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.

İki lider İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede önümüzdeki günlerde yapılacak altılı masa görüşmelerinde ele alınacak konular değerlendirilecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki günlerde de DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti.