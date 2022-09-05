Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa hazırım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları hakkında, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programına konuk oldu.

İktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ayda yapacaklarını anlatan CHP lideri, "Biz hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu verilerini getireceğiz. İlk yapacağımız şeylerden biri israfın önlenmesidir. Bütün partilerin bu konuda çalışmaları var. Yazılı bir metne dökülecek o genelgeyi çıkaracağız. Devlette israf felaket pozisyonda. Araçlardan bir iki tanesi kalır geri kalanı satarsınız. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu. Bir de diyorlar ki biz dindarız. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın! İtibar saygınlıktır. İtibar başkalarının size itibar etmesidir. Siz bugün söylediğiniz yarın değiştirirseniz, yolsuzluk gırtlağa kadar gelmiş bunlara göz yumarsanız kim size saygı duyacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde göreceksiniz bir vatandaşlar rahat nefes alacak; iki, genelde iş dünyası da dahil olmak üzere toplumda rahatlama olacak, otoriter yapı sona erecek. Göreceksiniz Dolar da Euro da makul düzeylere gelecek" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalı" ifadeleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Doğrudur tabi sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah türbesi neden kaçırıldı? Askeri hastaneleri kapattınız dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu evet sorgulanmalıyım. Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum bunu sormak suçsa evet suç işliyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki? Kılıçdaroğlu beşli çetelerin adamı değildir. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değildir. Evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz? Hodri meydan" diye konuştu.

ALTILI MASA

Altılı masada çatlak iddialarını değerlendiren CHP lideri, "Çatlak yok efendim. Altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil bu sistem. Bu sistem Türkiye’yi felakete götürüyor" dedi.

ADAYLIK İDDİALARI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları hakkında, "Oturacağız ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lider oturur, belirler, açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC devletinin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" dedi.