DHA

CHP'li Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, "Bir ekonomik programın başarısı için en kritik unsur güvendir. Güveni sağlamak için ise iki şeye ihtiyaç vardır: Birincisi, oyunun kurallarını değiştirecek ciddi bir program, ikincisi bu programı uygulayabilecek ehliyetli kadrolar" dedi.

"DOSTLARIMIZLA ÜLKEYİ YENİDEN KÜRESEL BİR OYUNCU HALİNE GETİRECEĞİZ"

Öztrak, son kurultaylarında '2'nci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar ortaklarımızla ve dostlarımızla beraber, bu ülkeyi yeniden üreten, genç nüfusa çalışma imkânları veren, kazanan, hakça paylaşan, başta çevre olmak üzere her alanda sürdürülebilirliği sağlayacak bir stratejiyle yeniden küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Ülkede oyunun kurallarını değiştirecek, yeniden güveni sağlayacak politika ve stratejilerin ip uçlarını son kurultayımızda tüm delegelerimizin imzaladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ortaya koyduk. Bu programın ana hatlarını Sayın Genel Başkanımız '2'nci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' olarak açıklamıştır. Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat hâkim kılınacaktır. 'Siyasi Ahlak Yasası' çıkarılacaktır. Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir."