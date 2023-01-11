Dokunulmazlık dosyaları görüşülecek! 3 parti katılmıyor

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını görüşecek. Komisyon toplantısına CHP, İYİ Parti ve HDP üyeleri katılmayacak. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda bugün iki milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları görüşülecek. CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dört belediye personelinin yargılandığı davanın duruşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili “duruşma hakimlerine alenen hakaret,” “adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs” gerekçeleriyle fezleke düzenlendi. İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, yaşamını yitiren asker yakını olduğu ifade edilen bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Toplantıya CHP, İYİ Parti ve HDP üyeleri katılmayacak. İlkesel bir tutum aldıklarını dile getiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Katılsak bile hayır oyu verecektik. Bunun ilkesel bir tutum olduğunu söylüyoruz” dedi.

ŞENTOP: MECLİS BAŞKANI OLARAK KARIŞMAM DOĞRU DEĞİL Şentop, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan dokunulmazlık dosyalarının TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun gündemine alınmasının tartışmaya yol açmasını da değerlendirdi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin birçok dosya bulunduğunu belirten Şentop, dokunulmazlık dosyalarının birbirine benzeyen ve benzemeyen taraflarının olduğunu ifade etti. Şentop, "Bu dönemde daha önce dokunulmazlığın kaldırıldığı dosyalar da oldu. Bu dosyalara benzediği iddia edilen dosyalar oldu. Bu, komisyonun değerlendirmesi gereken bir husus. Meclis Başkanı olarak bu konuya karışmam doğru değil." dedi.

CHP'Lİ ÖZEL: BALTA ÇEKİP UZLAŞMAYA GELİNMEZ CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dokunulmazlık dosyaları hakkında şunları söyledi: "Meclis'te 1700'ün üzerinde bekleyen dokunulmazlık dosyası varken Karma Komisyon, İYİ Parti ve CHP'den birer milletvekilinin birer dosyasını çekerek dokunulmazlıklarını kaldırarak yargılanmalarının önünün açılması yönünde bir tercihte bulundu. Saray yönetiminin talimatıyla Karma Komisyonu Başkanı da bu iki dosyayı cımbızlayarak komisyonu toplantıya çağırdı. Aynı günlerde de AK Parti bizi yine Anayasa Komisyonu'nun konusu olan bir değişiklik teklifine ilişkin müzakere için ziyaret etmek istiyor. Bunu İYİ Parti ile birlikte en basit deyimle bir nezaketsizlik, bir özensizlik olarak nitelendirdik. AK Parti'nin bu talebini reddetmek durumundayız. Bundan sonraki süreçte yeniden bir randevu talepleri olursa onu da partimizin yetkili kurullarına götürmek ve ittifak ortaklarımızla yeniden istişare etmek suretiyle değerlendiririz. İYİ Parti ile bu tutumda ortaklaştık. Kendileri de bir açıklama yapacaklardır. AK Parti, gelin anayasa değiştirelim derken diğer yandan iki milletvekilimizin dosyasını cımbızlayıp dokunulmazlıklarını kaldıralım diyor. AK Parti'nin bu haftaki talebine olumsuz cevap vermiş durumdayız. AK Parti'nin bu tutumuyla ne yapmaya çalıştığını kamuoyuna anlatması gerekiyor. Siyasette balta çekip uzlaşmaya gelinmez. Savaş baltasını kaldırarak uzlaşmaya gelen bir siyasi hareket, dünya siyaset tarihinde yoktur. Uzlaşma, çıplak elle yapılır, baltayı gömersiniz. Bize merhaba demeye balta çekerek geliyorlar. Bu nasıl bir şey anlayamadık."

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması tartışılırken AK Parti'nin başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğiyle ilgili randevu talebini siyasi nezakete aykırı bulduklarını ve reddettiklerini söyledi. Müsavat Dervişoğlu, Karma Komisyonda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışılırken AK Parti'den kendilerine gelen Anayasa değişikliğiyle ilgili randevu talebini, takvim açısından siyasi nezaket kurallarına aykırı bulduklarını belirtti. Dervişoğlu, "Benzer suçlardan hakkında fezlekesi olan çok sayıda AK Parti milletvekili var. Yani siz bir taraftan hakaret yüzünden bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak isteyeceksiniz, diğer taraftan şerefli Türk polisine 'şerefsiz' diyen bir milletvekilinin dosyasını da sümen altında bekleteceksiniz. Bu hukuksuz ve adaletsiz tavrı meşrulaştırmamak adına İYİ Parti olarak yarın Karma Komisyon toplantısına katılmayacağız" değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİLİ ZENGİN: PARTİLERİN ÜSTÜNDE MESELE AK Partili Zengin, CHP ve İYİ Parti'nin de 2 milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gerekçe göstererek randevu talebini kabul etmediğini belirtip, şöyle konuştu: "Bir tarafta 40 yılı aşkın bir mağduriyet var. Bu mağduriyet AK Parti ile sonlandı. CHP'nin başlattığı bu süreçle ilgili olarak Türkiye'de çok önemli bir anayasa değişikliği teklifi verdik. Türkiye'de siyaset gündemi her gün yeni bir gündeme uyanıyor. Bu kadar asli, temel gündemler, 1 gün veya 1 hafta içinde çıkan gündemlerle aynı kefede tartılamazlar. Bir tarafta temel bir anayasa değişikliği teklifi var diğer tarafta komisyonda görüşülen eylem var. Bu konuyu bütün partilerin üstünde mesele olarak görüyoruz. Biz istiyoruz ki TBMM´deki bütün partilerin iradesiyle referanduma gerek kalmadan 400´ün üzerinde reyle geçsin. TBMM, Türkiye'nin bu çok temel konuda kanaat ortaya koysun. Bu ufak hesaplar, siyasi hesaplar her şeyin önüne geçiyor. Her siyasi parti; HDP'nin yaklaşımı kendi meselesi, CHP'nin ve İYİ Parti'nin kendi meseleleri. Nihayetinde bütün Türkiye'nin temel meselelerine sadece kendi dar çerçevelerinde bakan siyaset anlayışı görüyoruz. Bizim teklifimiz olmasa bile ilk ziyaretimizde bu yasakların kalkmasına dair ifade eden açıklamaları var. İş uygulamaya gelince bambaşka tablo ortaya çıkıyor." Fotoğraflar: AA