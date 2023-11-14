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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı yayınladıkları ortak açıklamada tüzük kurultayının 2024 yılının Mayıs ayında sonunda yapılmasının uygun olacağı görüşünde mutabık kaldı.

81 il başkanının imza attığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Partimiz Tüzüğünde kapsamlı değişikliklerin yapılması için Tüzük Kurultayımızın toplanması konusu 14/11/2023 tarihinde yapılan İl Başkanları Toplantımızda değerlendirilmiştir.

"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Parti yönetimimiz tarafından Kurultay’dan önce ilan edilen Tüzük Kurultayı ile ilgili yasal süreç o tarihte başlatılmadığından söz konusu tarihte Kurultayın yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bugün bir karar alınsa dahi Tüzük Kurultayımızın yapılması en erken Aralık ayının sonuna denk gelecektir.

YEREL SEÇİMLERE YAKLAŞIRKEN

Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 138 gün kalmıştır.

Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, hızla aday belirleme ve propaganda süreçleri yürütülecektir. Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, önseçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir.

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2024 YILININ MAYIS AYI SONUNDA

81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir.

İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin Tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in bu güne dek bahsettiği tüzük değişikliği ile ilgili demokratik vaatlerinin de yeni Tüzüğümüzde yer bulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

ANIL TANBUROĞLU Adana İl Başkanı

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ENGİN DOĞAN Adıyaman İl Başkanı

FARUK DUHA ERHAN Afyonkarahisar İl Başkanı

Ali BAYRAM Ağrı İl Başkanı

BİLAL ÖZDEMİR Aksaray İl Başkanı

TURGAY SEVİNDİ Amasya İl Başkanı

ÜMİT ERKOL Ankara İl Başkanı

NAİL KAMACI Antalya İl Başkanı

YALÇIN TAŞTAN Ardahan İl Başkanı

YUSUF ATAN Artvin İl Başkanı

HİKMET SAATÇI Aydın İl Başkanı

ERDEN KÖYBAŞI Balıkesir İl Başkanı

İSMAİL CEM AKYOL Bartın İl Başkanı

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ÇETİN KIZILBULUT Batman İl Başkanı

HAKTAN YÜCEL Bayburt İl Başkanı

ALİ ÖZDEMİR Bilecik İl Başkanı

HASAN AKTAŞ Bingöl İl Başkanı

METİN GÜZELKAYA Bitlis İl Başkanı

TAHSİN MERT KARAGÖZ Bolu İl Başkanı

KADİR KOÇ Burdur İl Başkanı

NİHAT YEŞİLTAŞ Bursa İl Başkanı

LEVENT GÜRBÜZ Çanakkale İl Başkanı

AHMET ŞÜKRÜ KANAT Çankırı il Başkanı

DİNÇER SOLMAZ Çorum İl Başkanı

ALİ OSMAN HORZUM Denizli İl Başkanı

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ABDULLAH ATİK Diyarbakır İl Başkanı

ÖZCAN DAĞISTANLI Düzce İl Başkanı

SAMET KAHRAMAN Edirne İl Başkanı

COŞKUN ÇAĞLAR DURAN Elazığ İl Başkanı

ZEYNEP ERDOĞAN SARICA Erzincan İl Başkanı

SERHAT CAN EŞ Erzurum İl Başkanı

TALAT YALAZ Eskişehir İl Başkanı

REİS REİSOĞLU Gaziantep İl Başkanı

GÖKHAN ŞENYÜREK Giresun İl Başkanı

BEDRİ AĞAÇ Gümüşhane İl Başkanı

NAZIM DEMİR Hakkari İl Başkanı

HAKAN TİRYAKİ Hatay İl Başkanı

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ÖZTÜRK KAYLAN Iğdır İl Başkanı

VEDAT ŞENOL Isparta İl Başkanı

ÖZGÜR ÇELİK İstanbul İl Başkanı

ŞENOL ASLANOĞLU İzmir İl Başkanı

ÜNAL ATEŞ Kahramanmaraş İl Başkanı

VEDAT YAŞAR Karabük İl Başkanı

AHMET RECAİ EVCEN Karaman İl Başkanı

ONUR ULUDAŞDEMİR Kars İl Başkanı

DİLEK İLKE KARABACAK Kastamonu İl Başkanı

FEYZULLAH KESKİN Kayseri İl Başkanı

ONUR YÜKSEL BOZDAĞ Kırıkkale İl Başkanı

BORA TERZİ Kırklareli İl Başkanı

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İSA ŞAHİN Kırşehir İl Başkanı

AHMET HANGİLLİOĞLU Kilis İl Başkanı

BÜLENT SARI Kocaeli İl Başkanı

BEKİR YAMAN Konya İl Başkanı

TEMEL YENİKAYA Kütahya İl Başkanı

BARIŞ YILDIZ Malatya İl Başkanı

FERDİ ZEYREK Manisa İl Başkanı

MAHMUT DUYAN Mardin İl Başkanı

KORAL ÖMÜR Mersin İl Başkanı

ZEKİCAN BALCI Muğla İl Başkanı

MEHMET ŞERİF SÖNMEZ Muş İl Başkanı

BÜLENT YUMUŞ Nevşehir İl Başkanı

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BÜNYAMİN KIVRAKDAL Niğde İl Başkanı

BÜLENT AKPINAR Ordu İl Başkanı

MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ Osmaniye İl Başkanı

SALTUK DENİZ Rize İl Başkanı

OĞUZ CAN CUROĞLU Sakarya İl Başkanı

MEHMET ÖZDAĞ Samsun İl Başkanı

ENVER GÜNEŞ Siirt İl Başkanı

AYKUT CEM YALÇINKAYA Sinop İl Başkanı

ABDULVAHAPGAZİ DOĞAN Sivas İl Başkanı

FERHAT KARADAĞ Şanlıurfa İl Başkanı

SAİT NAMDAR Şırnak İl Başkanı

ŞENOL ÖZGÜR TAŞMERDİVENLİ Tekirdağ İl Başkanı

ÇAĞDAŞ KURTGÖZ Tokat İl Başkanı

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MUSTAFA BAK Trabzon İl Başkanı

ALİ MUSTAFA ÇELİK Tunceli İl Başkanı

SEVİNÇ SOYER YAZGAN Uşak İl Başkanı

SERACETTİN BEDİRHANOĞLU Van İl Başkanı

İSMAİL ERDEM DOĞANCI Yalova İl Başkanı

ABDULLAH YAŞAR Yozgat İl Başkanı

DEVRİM DURAL Zonguldak İl Başkanı