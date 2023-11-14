CHP'li 81 il başkanından ortak tüzük kurultayı açıklaması
Ortak açıklama yapan CHP il başkanları "Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır" dedi. 81 il başkanının ortak açıklamasında "İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin Tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı yayınladıkları ortak açıklamada tüzük kurultayının 2024 yılının Mayıs ayında sonunda yapılmasının uygun olacağı görüşünde mutabık kaldı.
81 il başkanının imza attığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Partimiz Tüzüğünde kapsamlı değişikliklerin yapılması için Tüzük Kurultayımızın toplanması konusu 14/11/2023 tarihinde yapılan İl Başkanları Toplantımızda değerlendirilmiştir.
"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"
Parti yönetimimiz tarafından Kurultay’dan önce ilan edilen Tüzük Kurultayı ile ilgili yasal süreç o tarihte başlatılmadığından söz konusu tarihte Kurultayın yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bugün bir karar alınsa dahi Tüzük Kurultayımızın yapılması en erken Aralık ayının sonuna denk gelecektir.
YEREL SEÇİMLERE YAKLAŞIRKEN
Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 138 gün kalmıştır.
Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, hızla aday belirleme ve propaganda süreçleri yürütülecektir. Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, önseçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir.
2024 YILININ MAYIS AYI SONUNDA
81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir.
İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin Tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.
7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in bu güne dek bahsettiği tüzük değişikliği ile ilgili demokratik vaatlerinin de yeni Tüzüğümüzde yer bulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
ANIL TANBUROĞLU Adana İl Başkanı
ENGİN DOĞAN Adıyaman İl Başkanı
FARUK DUHA ERHAN Afyonkarahisar İl Başkanı
Ali BAYRAM Ağrı İl Başkanı
BİLAL ÖZDEMİR Aksaray İl Başkanı
TURGAY SEVİNDİ Amasya İl Başkanı
ÜMİT ERKOL Ankara İl Başkanı
NAİL KAMACI Antalya İl Başkanı
YALÇIN TAŞTAN Ardahan İl Başkanı
YUSUF ATAN Artvin İl Başkanı
HİKMET SAATÇI Aydın İl Başkanı
ERDEN KÖYBAŞI Balıkesir İl Başkanı
İSMAİL CEM AKYOL Bartın İl Başkanı
ÇETİN KIZILBULUT Batman İl Başkanı
HAKTAN YÜCEL Bayburt İl Başkanı
ALİ ÖZDEMİR Bilecik İl Başkanı
HASAN AKTAŞ Bingöl İl Başkanı
METİN GÜZELKAYA Bitlis İl Başkanı
TAHSİN MERT KARAGÖZ Bolu İl Başkanı
KADİR KOÇ Burdur İl Başkanı
NİHAT YEŞİLTAŞ Bursa İl Başkanı
LEVENT GÜRBÜZ Çanakkale İl Başkanı
AHMET ŞÜKRÜ KANAT Çankırı il Başkanı
DİNÇER SOLMAZ Çorum İl Başkanı
ALİ OSMAN HORZUM Denizli İl Başkanı
ABDULLAH ATİK Diyarbakır İl Başkanı
ÖZCAN DAĞISTANLI Düzce İl Başkanı
SAMET KAHRAMAN Edirne İl Başkanı
COŞKUN ÇAĞLAR DURAN Elazığ İl Başkanı
ZEYNEP ERDOĞAN SARICA Erzincan İl Başkanı
SERHAT CAN EŞ Erzurum İl Başkanı
TALAT YALAZ Eskişehir İl Başkanı
REİS REİSOĞLU Gaziantep İl Başkanı
GÖKHAN ŞENYÜREK Giresun İl Başkanı
BEDRİ AĞAÇ Gümüşhane İl Başkanı
NAZIM DEMİR Hakkari İl Başkanı
HAKAN TİRYAKİ Hatay İl Başkanı
ÖZTÜRK KAYLAN Iğdır İl Başkanı
VEDAT ŞENOL Isparta İl Başkanı
ÖZGÜR ÇELİK İstanbul İl Başkanı
ŞENOL ASLANOĞLU İzmir İl Başkanı
ÜNAL ATEŞ Kahramanmaraş İl Başkanı
VEDAT YAŞAR Karabük İl Başkanı
AHMET RECAİ EVCEN Karaman İl Başkanı
ONUR ULUDAŞDEMİR Kars İl Başkanı
DİLEK İLKE KARABACAK Kastamonu İl Başkanı
FEYZULLAH KESKİN Kayseri İl Başkanı
ONUR YÜKSEL BOZDAĞ Kırıkkale İl Başkanı
BORA TERZİ Kırklareli İl Başkanı
İSA ŞAHİN Kırşehir İl Başkanı
AHMET HANGİLLİOĞLU Kilis İl Başkanı
BÜLENT SARI Kocaeli İl Başkanı
BEKİR YAMAN Konya İl Başkanı
TEMEL YENİKAYA Kütahya İl Başkanı
BARIŞ YILDIZ Malatya İl Başkanı
FERDİ ZEYREK Manisa İl Başkanı
MAHMUT DUYAN Mardin İl Başkanı
KORAL ÖMÜR Mersin İl Başkanı
ZEKİCAN BALCI Muğla İl Başkanı
MEHMET ŞERİF SÖNMEZ Muş İl Başkanı
BÜLENT YUMUŞ Nevşehir İl Başkanı
BÜNYAMİN KIVRAKDAL Niğde İl Başkanı
BÜLENT AKPINAR Ordu İl Başkanı
MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ Osmaniye İl Başkanı
SALTUK DENİZ Rize İl Başkanı
OĞUZ CAN CUROĞLU Sakarya İl Başkanı
MEHMET ÖZDAĞ Samsun İl Başkanı
ENVER GÜNEŞ Siirt İl Başkanı
AYKUT CEM YALÇINKAYA Sinop İl Başkanı
ABDULVAHAPGAZİ DOĞAN Sivas İl Başkanı
FERHAT KARADAĞ Şanlıurfa İl Başkanı
SAİT NAMDAR Şırnak İl Başkanı
ŞENOL ÖZGÜR TAŞMERDİVENLİ Tekirdağ İl Başkanı
ÇAĞDAŞ KURTGÖZ Tokat İl Başkanı
MUSTAFA BAK Trabzon İl Başkanı
ALİ MUSTAFA ÇELİK Tunceli İl Başkanı
SEVİNÇ SOYER YAZGAN Uşak İl Başkanı
SERACETTİN BEDİRHANOĞLU Van İl Başkanı
İSMAİL ERDEM DOĞANCI Yalova İl Başkanı
ABDULLAH YAŞAR Yozgat İl Başkanı
DEVRİM DURAL Zonguldak İl Başkanı