Saliha Çolak scolak@haberturk.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dostlarla birlikte iktidar olacağız’ söylemi doğrultusunda bir ‘denge’ listesi hazırlaması dikkat çekti.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Kılıçdaroğlu 80 kişilik bir anahtar liste ile 222 aday arasından birlikte çalışmak istedi olası isimleri delegenin onayına sunarken, Tuncay Özkan başta olmak üzere genel başkan yardımcılarından başlayarak delegenin önemli isimleri kadro dışı bırakması dikkat çekti. 11 kişi Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek Parti Meclisi’ne girdi.

60 kişilik Parti Meclisi’nde 32 koltuğa milletvekilleri oturacak.

35 ÜYEYİ YENİDEN ADAY GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu 60 parti meclisi üyesinden 25 kişiye ne anahtar listesinde ne de bilim kurulu listesinde yer verdi. Bu isimler şöyle:

Ahmet Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gaye Usluer, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan.

Ancak bunlardan, Şeker, Aydınlık, Aksünger, Erdem, Usluer, Günaydın, Pekşen, Çelebi, Sarı ve Dinçer kendileri aday oldu.

Böylece Kılıçdaroğlu, 60 kişilik PM’den 29’unu anahtar liste, 6’sını Bilim Kurulu listesine alarak,, 35 kişiyi yeniden delegenin onayına sunmuş oldu.

Anahtar listede yer almayan 25 kişinin 15’i aday da olmadı. Bunlar arasında Haluk Koç ve Ali Haydar Hakverdi de yer aldı.

Eski Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner genel başkan adaylığını açıklamasına rağmen yeterli imzayı bulamadığı için genel başkanlığa aday olamayınca Parti Meclisi'ne de aday olmadı.

O İSİMLERİ UNUTMADI

Kılıçdaroğlu, Meclis dengesini gözettiği listede bölge, teşkilat ve ‘vefa’ dengesini de gözetti. İzmir eski il başkanı Rıfat Nalbantoğlu, anahtar listeye girerek, 4. Sıradan PM üyesi seçildi. Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü de anahtar listeden aday gösterildi ancak seçilemedi.

Kılıçdaroğlu, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Aksaray il başkanı Doğan Koşar, Gaziantep eski il başkanı Ali Peri, ve darp edilen Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek’i de anahtar listesine koydu. Bu isimlerden sadece Bilek PM’ye girmeyi başarabildi.

Kılıçdaroğlu il seçimlerinde ‘tek adayla girilsin kavga olmasın’ ilkesi doğrultusunda adaylıktan çekilen isimleri de unutmadı.

İstanbul’da adaylıktan çekilen Cemal Canpolat ile Ankara’da adaylıktan çekilen Umut Akdoğan’ı aday gösterdi. Akdoğan 820 oyla 7. sıradan kadroya girmeyi başardı.

CHP’nin ABD Temsilcisi Fazlı Yurter Özcan da Kılıçdaroğlu tarafından anahtar listeye alındı ancak o da sandıktan çıkamadı.

Samsun ve Isparta il yönetimlerinde anahtar listeye alınan Begüm Değer ve Beyza Tekedar da anahtar listeye girmesine rağmen seçilemedi.

Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırıya karşı sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1 yıl iki ay hapis cezası alan Hüseyin Özkahraman ile, Antalya’da Konyaaltı sahil ihalesiyle ilgili soru sorduğu gerekçesiyle yargılanan gazeteci Ebru Küçükşahin de Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesine alındı ancak her ikisi de delegeden gerekli onayı alamadı.

Kılıçdaroğlu, Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yapan, partinin ekonomist kadroları arasında yer alan Rahmi Aşkın Türeli’yi de yeniden yönetim kadrosuna taşımak istedi ancak o da delegeden onay alamayan isimler arasında yer aldı.

4 GENEL BAŞKAN YARDIMCISINA DELEGE DARBESİ

Kılıçdaroğlu 222 kişinin aday olduğu kurultayda parti meclisi için 80 kişilik bir anahtar liste çıkardı. Bu listede 60 kişilik mevcut Parti Meclisi'nin 29 üyesine yer verdi. 6 kişiyi de 12 kişilik bilim kurulu aday listesine aldı. Bu isimlerin yan ısıra iki yeni isim daha Bilim Kurulu'na girdi Ali Rıza Erbay ve Aylin Yaman Bilim Kurulu’ndan PM’ye giren yeni isimler oldu. Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Fethi Açıkel, Lale Karabıyık, Yunus Emre ve Yüksel Taşkın ise yerini korudu.

Ancak Bilim Kurulu’na Kılıçdaroğlu’nun aday gösterdiği listede yer alan sanatçı Onur Akın ile Örsan K. Öymen de seçilemedi.

Bunun dışında PM’deki yerini koruyan 6 isim şöyle: Yunus Emre, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın, Ayşe Eser Danışoğlu.

O İSİMLER YERİNİ KORUDU

Parti sözcüsü Faik Öztrak, 982 ile en çok oyu alan isim oldu. MYK üyesi Bülent Kuşoğlu 862 oyla ikinci olurken, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç 855 oyla üçüncü sırada yer aldı. Oğuz Kağan Salıcı ve Onursal Adıgüzel sandıktan 5 ve 6. Sırada çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanı Deniz Demir 825 oyla 8. Oldu. Erdoğan Toprak, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Hakkı Süha Okay, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek Parti Meclisi’nde yerlerini koruyan isimler arasında yer aldı.

ŞOK EDEN ÇİZİKLER

Parti kulislerini sarsan sonuç ise genel merkez kadrolarından beklenmeyen isimlerin sandıktan çıkamaması oldu.

Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Yıldırım Kaya yeniden Parti Meclisi'ne giremedi. Böylece dört genel başkan yardımcısı delegeden ciddi çizik Yediği için, yeniden partinin yönetimine girmeyi başaramadı. Tuncay Özkan, delegenin yarısı tarafından çizildi, 477 oy aldı, Çeviköz 278, Erdoğdu 499, Kaya da 495 oy alarak Parti Meclisi dışında kaldı.

TEKİN VE TANRIKULU DA GİREMEDİ

Parti’nin ağır toplarından, Gürsel tekin ve Sezgin Tanrıkulu genel başkanın anahtar listesinde yer almasına rağmen Parti Meclis’ne seçilemedi. Tanrıkulu 42, tekin de Tuncay Özkan’ın hemen üzerinde 58. Sırda yer alabildi. Bu isimler ilk 60’a girmesine rağmen kendilerinden daha az oy alan kadın ve gençlerin ‘kotadan’ listenin üst sıralarına kaydırılmaları nedeniyle kadro dışı kaldı.

Parti’de muhalif isimlerden Erdal Aksünger ve Berhan Şimşek de delege desteğiyle aday oldu ancak seçilemedi.

PARLAMENTO AĞIRLIĞI

Kılıçdaroğlu ‘dostlarla birlikte iktidar olacağız’ söylemi doğrultusunda bir A Takımı kurmaya dönük olarak liste hazırladı. 80 kişilik anahtar listesinde 41 milletvekiline yer verdi. Bunların 31’i parti meclisine girmeyi başardı. Bilim Kurulu da dikkate alındığında toplam 32 milletvekili Parti Meclisi’ne girmiş oldu.

Böylece Parti Meclis’inin yarısı milletvekillerinden oluşmuş oldu. Parti Meclisi’ne yeni giren milletvekilleri de, Murat Emir (Ankara) Zeynel Emre (İstanbul),Neslihan Hancıoğlu (Samsun),Özgür Karabat (İstanbul) Ulaş Karasu (Sivas) Tahsin Tarhan (Kocaeli) Ahmet Akın (Balıkesir) Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa),Ednan Arslan (İzmir),Hasan Baltacı (Kastamonu),Aysu Bankoğlu (Bartın) Ali Mahir Başarır (Mersin) oldu. Meclis’te özellikle, infaz yasasından sosyal medyaya önemli konularda çalışan başta Zeynel emre olmak üzere aktif muhalefet sergileyen isimler Parti Meclisi’ne taşınmış oldu. Böylece Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yakıcı gündem başlıklarının oluştuğu meclis ile parti yönetimi arasında karşılıklı politika üretiminde ortak bir kadro oluşturmayı hedefledi. Ancak geniş bir anahtar liste belirleyerek bu isimleri de delegenin onayına bırakmış oldu.

ÇİZİLEN 4 PM ÜYESİ YENİDEN KADRODA

Parti Meclisi’nde yer alıp da herhangi bir listede yer verilmemesine rağmen aday olan 10 kişi arasında yer alan, Ali Şeker 314, Erdal Aksünger 416, Eren Erdem 637, Gaye Usluer 661, Gökhan Günaydın 641, Haluk Pekşen 416, Mehmet Ali Çelebi 507, Müslim Barı 592 oy aldı. Böylece, Erdem, Usluer, Günaydın ve Sarı anahtar listeyi delerek PM'ye girmeyi başaran 11 isim arasında yer aldı.

AFTAN DÖNDÜ

Anahtar listeye yer almayan 11 kişi PM'ye girmeyi başardı.

Peki kim bu genel başkana rağmen delegeden aldığı oyla merkez kadroya giren isimler?

Gürsel Erol, 9. Sırada sandıktan çıkarak listeyi en çok oyla delen isim oldu.

Aylin Nazlıaka 515 oyla listeyi delen isimler arasında yer aldı.

Partiden önce ihraç edilen sonra affedilen Nazlıaka böylece yeniden Parti Meclisi'ne girmiş oldu.

Kılıçdaroğlu’nun listesini delen isimler şöyle:

Gürsel Erol: 824 oy

Gaye Usluer: 661 oy

Gökhan Günaydın: 641 oy,

Eren Erdem: 637 oy,

Müslim Sarı: 592 oy

Aylin Nazlıaka: 515 oy,

Erbil Aydınlık: 355 oy,

Ahmet Hakan Uyanık: 349 oy,

Semra Dinçer: 295 oy,

Hasan Efe Uyar: 293 oy.

18 KADIN 2 GENÇ PM’DE

Kota uygulaması sonucunda 18 kadın ve 2 genç Parti Meclisi’ne girdi.

Bunlar arasında 7’si anahtar listeye girememiş olmasına rağmen Parti Meclisi’ne girmeyi başardı.

Bunlar arasında Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık ve Semra Dinçer, kota sayesinde üst sıralara çıkarak listeye girmeyi başardı. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer verdiği, başörtülü genç Sevgi Kılıç da 365 oy almasına rağmen kota sayesinde üst sıralara çıkarak parti meclisine girdi.

KADIN VE GENÇ KADRO

CHP kurultayında sandıktan çıkan listede parti meclisine giren kadın ve gençler şöyle:

Selin Sayet Böke, Gamze Akkuş İlgezdi, Gamze Taşçıer, Gaye Usluer, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gülizar Biçer Karaca, Aysu Bankoğlu, Yaşar Seyman, Candan Yüceer, Aylin Nazlıaka, Pınar Uzun, Ayça Taşkent, Sevgi Kılıç, Erbil Aydınlık, Gökçe Gökçen, Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancıoğlu, Semra Dinçer, Gizem Özcan, Hasan Efe Uyar.