"G.SARAY VE F.BAHÇE, SZYMANSKI İÇİN KIYASIYA REKABET ETTİ"

"Sebastian Szymanski'nin transferi, şu ana kadar yaptığım en zor transferdi. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum ama iki haftadan uzun bir süre boyunca stres altındaydım. Üç kulüp vardı. Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe. Bir telefon görüşmesi, diğerini tetikledi. İstanbul'dan iki büyük kulüp Szymanski için kıyasıya rekabet ediyordu; Galatasaray ve Fenerbahçe. Ruslar acımasızdı, çok sıkı pazarlık yaptılar ve fiyatı hiç düşürmediler. Sebastian için en önemlisi bonservisiyle birlikte transferdi. Sonunda Rusya'dan ayrıldı ki bunu çok istiyordu. İç huzuruna yeniden kavuştu."