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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski'den flaş açıklama! "30-40 milyon Euro..." - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski'den flaş açıklama! "30-40 milyon Euro..."

        Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Szymanski'nin sarı-lacivertlilere transfer sürecini anlatan Piekarski, yıldız oyuncunun geleceği hakkında da flaş ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:20
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        • 1

          Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınından Przeglad Sportowy'e röportaj verdi.

        • 2

          Szymanski'nin Fenerbahçe'deki performansı ve geleceği hakkında önemli açıklamalar yapan Piekarski'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

        • 3

          "F.BAHÇE İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İSTİYOR"

          "Ben dedikodularla uğraşmam. Gerçekler üzerinden hareket etmeyi tercih ederim. Bu gerçekler de Sebastian Szymanski'nin yeni kulübünden henüz 3. ayında olması ve tüm Fenerbahçelilerin Szymanski için deli olması. Szymanski, Fenerbahçe'de başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı ama Fenerbahçe ile başarabilir. Kulüp için 1 numaralı hedef Türkiye şampiyonluğunu yeniden kazanmak. Bu nedenle Avrupa maçlarında Sebastian da dahil olmak üzere bazı oyuncular zaman zaman yedek kalabiliyor."

        • 4

          "PAHA BİÇİLEMEZ BİR FUTBOLCU"

          "Fenerbahçe'nin bugün Szymanski'den 30-40 milyon euro para kazanabileceği söyleniyor ama bence şu anda Szymanski paha biçilemez bir futbolcu."

        • 5

          "G.SARAYLI TARAFTARLAR BİLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR"

          "Szymanski'yi ziyaret etmek için geçenlerde İstanbul'a gittim. Huzur içinde konuşabilmek için bir yat kiraladım. Bir restoranda oturup konuşamıyoruz, imkansız. Galatasaraylı taraftarlar bile Sebastian Szymanski ile fotoğraf çektiriyor."

        • 6

          "G.SARAY VE F.BAHÇE, SZYMANSKI İÇİN KIYASIYA REKABET ETTİ"

          "Sebastian Szymanski'nin transferi, şu ana kadar yaptığım en zor transferdi. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum ama iki haftadan uzun bir süre boyunca stres altındaydım. Üç kulüp vardı. Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe. Bir telefon görüşmesi, diğerini tetikledi. İstanbul'dan iki büyük kulüp Szymanski için kıyasıya rekabet ediyordu; Galatasaray ve Fenerbahçe. Ruslar acımasızdı, çok sıkı pazarlık yaptılar ve fiyatı hiç düşürmediler. Sebastian için en önemlisi bonservisiyle birlikte transferdi. Sonunda Rusya'dan ayrıldı ki bunu çok istiyordu. İç huzuruna yeniden kavuştu."

        • 7

          "SÜREKLİ İLERİYE DOĞRU ADIM ATIYOR"

          "Sebastian Szymanski, birkaç yıldır sürekli ileriye doğru adım atıyor. Şu ana kadar ki kulüp seçimlerimiz çok iyiydi. Sebastian'ın özelliği yeteneklerine çok güçlü bir şekilde inanması ve rekabetten hiç korkmaması. Bu yüzden her zaman ilk 11'de kendine yer buldu."

        • 8

          "10 NUMARA OYNATILDI VE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARDI""

          "İlk olarak Dinamo Moskova'da. Savaştan öncesini düşünürsek, bu çok iyi bir transferdi. Sebastian güçlü bir transferdi. Daha ikinci sezonunda Dinamo Moskova'nın patronları, Sebastian'a çok büyük bir zam yaptılar. Daha sonra Feyenoord'a gitti. O dönemde Almanya'dan İngiltere'den kulüplerle görüştük ama en çok Feyenoord'a inandık ve haklı çıktık. Sebastian, Hollanda şampiyonluğu kazandı ve bireysel olarak çok iyi iş çıkardı. Feyenoord'da 10 numara olarak oynatıldı ve çok iyi işler çıkardı."

        • 9

          "F.BAHÇE ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTI"

          "Fenerbahçe, bu sezon çok iyi transferler yaptı. Tadic, Dzeko, Djiku, Becao, Fred... Bu sonuçlara da yansıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadıkları 16 maçı da kazandılar. Devasa bir seri. Türkiye şampiyonluğuna gidiyorlar ve Sebastian, harika bireysel istatistikler ekliyor. Daha da önemlisi, takım savunması için çok çalışıyor. Her teknik direktör, takımı için çok çalışan ve aynı zamanda gol ve asist yapan bir oyuncuyu her zaman takdir eder."

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