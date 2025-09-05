CHP İstanbul'un mahkeme dosyaları Ankara'ya gitti

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.

Davaname, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirilmiş ve 3 Ekim’e duruşma günü verilmişti.

REKLAM advertisement1

ANKARA CEZA VE HUKUK DAVASI DOSYALARINI İSTEMİŞTİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaları talep üzerine Ankara’daki mahkemeye gönderdi.