CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu, "Şehrimiz için İstanbulumuz için hayırlı olsun. İstanbul için güzel olacağını umuyorum. Demokrasinin olduğu, herkesin mutlu huzurlu olduğunu bir İstanbul umut ediyorum" dedi.