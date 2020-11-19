AA

Aynı zamanda tıp doktoru olan Ramiz Parlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

"LÜTFEN KENDİNİZİ KORUYUN"

Karantinada olduğunu aktaran Hasan Ramiz Parlar, "Şu an önemli bir şikayetim yok, ancak karantina altındayım. Lütfen kendinizi koruyun ve virüse yakalanmayın." ifadesini kullandı.