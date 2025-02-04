TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına başlamadan önce Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a partisinin rozetini taktı.

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Salih Uzun, CHP rozetini taktıktan sonra, "Ben siyasi bir partiden siyasi partiye gelmedim, ben tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir demokrat olarak geldim. Ben buraya bu devranı geri döndürmek için geldim" dedi.

Uzun'un ardından kürsüye çıkan Enginyurt, konuşmasına İzmir Marşı'nın sözleriyle başlayıp şöyle devam etti: "Bize gönlünü açan siz Cumhuriyet Partililere çok teşekkür ediyorum. Biz CHP'li değildik, sayın başkan da geçmişte çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir daha teşekkür ediyorum, o davasını çekerek benimle helalleşmiştik. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi, siz Bolu'da kaybettiğimiz 78 canımızla helalleştiniz mi, siz mülakatta elenen Mert kardeşimizle helalleştiniz mi? Biz sarı saçlı mavi gözlü devam adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Biz kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldik. Öylesi bir dönemdeyiz küçük büyük kavgası yapacak bir dönemde değiliz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanımızdır. Başımızdaki ya benimsin ya kara toprağın diyor. Senin de kara toprağın da olmayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaya geldik. Bize korkmuyor musunuz diye soruyorlar, biz korkuyu Kerbelâ'da yendik. Saraylarda yaşayıp Yezid olmaktansa Kerbelâ'da şehit olan Hüseyin olmaya geldik. Biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyları harama çevirmedik."

Özel konuşmasında özetle şunları söyledi:

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KARTALKAYA FACİASI SORUŞTURMASI

"Kartalkaya'da, 78 canımızı kaybettik. Üzerinden 15 gün geçti hâlâ bir açıklama yok. Bilirkişi heyetinin raporuna korsan dediler. Sonra mevcut bilirkişiyi inkar edemeden heyeti genişleteceklerini söylediler. Ancak ortada halen bir rapor yok. Rapor, İl Özel İdaresi'ni ve Bolu Valiliğini sorumlu tuttuğu için rapor Turizm Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğu için raporda olmayan suçlamayı, sosyal medya faaliyeti üzerinden CHP'ye yıkmaya çalışıyorlar. 14 gündür halen daha Bolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın Ankara'dan yediği tazyik üzerine, hakikatten nasıl uzaklaşırım, CHP'yi buna nasıl bulaştırırım hesabı içindeler.

Turizm Bakanı'nın 2-3 yıl önce katıldığı bir programdaki konuşması çıktı. Diyor ki, 'Belediye yangın ruhsatını bir kere verir sonra gelip kontrol etmez. Ama bakanlık denetimini yapar.' İçişleri Bakanı verdiği söze rağmen sessizliğini koruyor. 21 Ocak'ta yangın sürerken, önce 6 sonra, sonra 10 kaybımız var derken, biz 66 kaybımız olduğunu bilip bunların açıklamasını beklerken, Ankara'da Kürşad Zorlu'ya rozet takıp, biz haftalık grup toplantısını iptal ederken, bu sorumluluğu da 23 Şubat'ı bekleyip, büyük kongrelerini yapıp, bu bakanla birlikte diğerlerini de değiştirmenin hesabını yapıyorlar. Bu bakanı ne zaman görevden alırsanız alın, bu bakanı da, bu ülkeye felaket yaşatan bakanları atayan sizsiniz. Bunu değiştiremezsiniz. REKLAM 16 Nisan'daki referandumla tek adam rejimi hayata geçti. 55 milletvekilinin eskiden imzası bakan için soruşturma için yetiyordu. Vekil sayısı arttı şimdi bu sayı 60 oldu. Şu an Meclis'te, 301 milletvekili imza atmadan bu bakanı konuşalım diyemiyorsunuz. Eski Anayasa'da 276 oyla bakan yargılansın denebiliyordu. Tüm muhalefetten 279 oyu sağlayıp bu bakanın yargılanmasını isteyeceğiz. Ardından 21 milletvekiline ihtiyacımız ve AK Parti ile MHP'li vekillere o zaman sesleneceğiz. Gelin bu bakanı korumayın, bu hayatlar nasıl sönmüş, bu sistem nasıl çürümüş gelin sorumluların soruşturulması için Meclis'teki 593 yüreğe beyine sesleniyoruz, var mısınız bundan hesabı hep birlikte soralım. 6 ŞUBAT DEPREMLERİ 53 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremlerini unutamayız. Yalnızca imar affından 26 milyar TL toplayıp, bu faciaya engel olamayanları, 3 gün boyunca harekete hazır Türk ordusunu korkuyla kışlada tutmaları, deprem sonrası beceriksizlikleri, millet çamur içindeyken çadır satanları unutmadık. CHP olarak 11 ilde, 90 vekilimizle önümüzdeki 3 günde hasar gören tüm il ve ilçelerde onlara 2 yıl önce olduğu gibi dokunmaya, sorunlarını Meclis'e taşımaya, deprem bölgesine gidiyoruz. Erdoğan, depremden 2 gün sonra yaptığı açıklamada 650 bin konutun yıkıldığını ve bir yıl içinde tüm konutların yapılıp geri teslim edileceğini söylemişti. Bu sözlerle seçime gitmişti. Bir yıl içinde herkesin evlerine kavuşacağını söylemişti. Depremden bir yıl sonra teslim edilen konut sayısı 18 bin 19'du. Sadece verilen sözün yüzde 2.7'ydi.

Depremzedelerin duygularını istismar ederek 2. turda seçimi kazanmıştı. İki yıl sonra ise teslim edilen konut sayısı 201 bin oldu, yani yüzde 30'unu teslim edebildi. Şu an 650 bin konutun 201 binini verebildin. Erdoğan'a inananların 3 tanesi konutta, 7 tanesi prefabrik konutta ya da akrabalarının yanında. Şimdi '3. yılda konutları tamamlayacağız' diyor. Ancak Hatay'da, 256 bin konutun sadece 46 bini verilmiş ve bu oran çok daha azdır, yüzde 18'de kalmaktadır. Hatay dışında bu oran yüzde 30'ları bulmaktadır. Depremin ardından yapılan yargılamalar ise tam fiyaskodur. Yapılan yargılamaların yüzde 3'ü sonuçlandırılmıştır. Deprem bölgesinde ciddi bir yoğun bakım sorunu vardır. Eğitim sorunu çözülememiştir. 3-4 konteyneri birleştirip okul olarak açmışlardır. Hataylılar, Kahramanmaraşlıları, Adıyamanlıları grup toplantılarımızda geldiler dinledik. Ancak Erdoğan, algı operasyonlarıyla insanları yönlendirmektedir. Salon adamı, sıcağı seven Erdoğan'a diyorum ki oraya git ve o insanların yaşadığı sıkıntıları gör, dertlerine ortak ol. Kiranın en pahalı olduğu ülke OECD'ye göre Türkiye'dedir. Kira 8 yılda 15 kat artmıştır. TEĞMENLERİN TAZMİNATI İÇİN OYLAMA Tuzla Piyade Okulu'ndan uzaklaştıran 7 teğmen vardı. 2'si yürütmeyi durdurma ile döndü. 5 teğmene orduya girdikleri ilk gün yedikleri lokmadan, attıkları kurşuna kadar tüm masrafı faiziyle çıkarıp 128'er milyon tazminat belirlemişler beş teğmen için... Onlarda tazminat çıkabilir ya da çıkmaz. CHP grubu kapalı oturum da yaptı; oylamayı kimseden gizlemeden huzurunuzda yapıyor. CHP grubu vekillerinin Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenlere çıkmış tazminatları ve çıkacak hesabı maaşlardan yapılacak kesintilerle oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teğmenimin yediği ekmek de yediği kurşun da borç da, bizim borcumuzdur."