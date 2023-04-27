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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanvekili Engin Altay'dan açıklamalar

Giriş: 27.04.2023 - 21:01 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Habertürk'e açıklamalar
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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanvekili Engin Altay'dan açıklamalar...

Vatandaşta değişim arzusu var. Çok samimi bir güven ve ilgi gözlemliyoruz. Sahada herhangi bir bir tepkiyle karşılaşmıyoruz. Türkiye seçime gidiyor, siyasetin dilini sertleştirmenin bir alemi yok. Üç beş oy alacağım diyerek terör istismarı yaparak kimse bir yere varamaz. Biz ve ben bu seçimin ikinci tura kalacağına dair ihtimal vermiyoruz. Tabii mutlak demek mümkün değil. Veriler ve saha gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Sadece İstanbul değil, akşam saatlerinde Anadolu'yu arıyorum. Bütün mitingler sayın genel başkanımız, sayın İmamoğlu, sayın Yavaş'ın mitinglerinde bir enerji biriktiğini görüyorum.

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