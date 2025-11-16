Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Kilis mitinginde konuştu | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Kilis mitinginde konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programlarını yenilediklerini, artık sorunları değil çözümleri anlattıklarını belirterek, "Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi, yüzleri nasıl güldüreceğimizi, gençleri bu ülkede nasıl tutacağımızı teker teker, kapı kapı, sokak sokak, kahve kahve, iş yeri iş yeri gezeceğiz, anlatacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:26
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Kilis mitinginde konuştu
        CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde, uzun bir aradan sonra Kilis'te belediye başkanlığını kazandıklarını hatırlattı.

        Kilis'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Özel, "Kilis'i duymaya, sorunlarını duyurmaya geldik. Ne yapıyoruz, ne yapacağız konuşmaya geldik. Ne haksızlıklara uğruyoruz, nasıl mücadele ediyoruz, bundan sonra omuz omuza ne yapacağız, bunu Kilis'ten tüm Türkiye'ye, dünyaya haykırmaya geldik." diye konuştu.

        Halktan kopmadıklarını belirten Özel, "Milletin derdiyle dertlenen, millet nasıl yaşıyorsa öyle yaşayan, sokakta aranızda olan, yanınızdan ayrılmayan, sizden uzaklaşmayan bir partiyiz. Halkın partisiyiz, Cumhuriyet Halk Partisiyiz." şeklinde konuştu.

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde kanıt olmadığını savunan Özel, yargılamanın canlı yayınlanması talebinde bulundu.

        Hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmadığını ifade eden Özel, "Bir gün gerçek, güçlü, sivil bir anayasa yapacağız. Oraya nal gibi yazacağız, "Partileri millet açar, millet kapatır" diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

        "Bu ayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultayı var. Programımızı yeniliyoruz, artık sorunları değil çözümleri anlatıyoruz. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi, yüzleri nasıl güldüreceğimizi, gençleri bu ülkede nasıl tutacağımızı teker teker, kapı kapı, sokak sokak, kahve kahve, iş yeri iş yeri gezeceğiz, anlatacağız."

        #Son dakika haberler
