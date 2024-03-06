CHP Genel Başkanı Özel'den 'ittifak' açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde başarılı olacağını, anketlerin de bunu gösterdiğini ifade eden Özel, seçimler için birlik ve bütünlük içinde, azimle çalıştıklarını dile getirdi.

Özel, soru üzerine, aday belirleme sürecinde partisinden istifa eden kişilerden birçoğuyla konuştuğunu, istifa edenlerle bir sıkıntı, tartışılacak bir problem bulunmadığın bildirdi. Özel, parti hafızasının, aday gösterilmeyenlerin çalışıp çalışmadığını unutmadığını da söyledi.

"KEMAL BEY KAMPANYAYA KATKI VERMEYE NİYETLENİRSE MUTLU OLURUM"

CHP Genel Başkanı Özel, "Kemal Bey'i sahada görmek ister miydiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur. Ankara'da bir miting yapacak olursak Kemal Bey'i davet etmeden olmaz. Tunceli'de bir miting planlarsak, Tunceli'ye birlikte gitmeyi, sembolik birkaç yere birlikte gitmeyi çok isterim." diye konuştu.

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AA'nın aktardığı habere göre; Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk, sürtüşme veya çekişmenin kesinlikle bulunmadığını vurguladı.

"Şu anda partinin tüm örgütleri sizin arzu ettiğiniz gibi çalışıyorlar mı?" şeklindeki soru üzerine Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde partinin başarısı için çalışmayan bir örgüt olduğunu duymuyorum, görmüyorum. Olursa görevden alırız zaten. Bu vakitten sonra bunun affı falan olmaz. Ama bazı kişilerden bahsediliyor, onların örgütte olması hata. Onları buralara kim, nasıl dahil etmiş ben ona inanamıyorum. Nelerle uğraştık. Bunların hiçbiri ilçe örgütünde, il örgütünde görev yapmamış. Bir yerden gelmiş, kendini bir yerden partili sayıyorlar. Bu tümörlerle başka bir yöntemle baş etmek lazım. O bugünün işi değil."

Özgür Özel, sandık güvenliğine ilişkin soruya karşılık, yerel seçimde iddialı oldukları bölgelerin tamamında hem görevlilerin hem de yedeklerinin bulunduğunu söyledi. Özel, "İddialı olduğumuz, hatta en ufak şansımızın olduğu her yerde sandıklara en üst düzeyde sahip çıkıyoruz. Hiç iddiamızın olmadığı, çok zorda olduğumuz yerlerde de hiçbir sandığı boş bırakmıyoruz. Adayımızın olduğu her yerde oyumuzu korumak için görevlimiz var." açıklamasını yaptı.

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"SİSTEMİ DÜZELTMEK KOLAY, ÖNEMLİ OLAN KAZANACAK OYU ALMAK"

Genel seçimde sandık güvenliğinin sağlanamadığına yönelik eleştirilere ilişkin Özel, 14 Mayıs'taki seçimde Onursal Adıgüzel'in isminin haksız yere ortaya atıldığını ama o sistemin 28 Mayıs'ta tıkır tıkır çalıştığını söyledi.

Özel, "Yani şöyle bir kolaycılığa gidiyor bizimkiler; 'aslında seçimi kazanmıştık da sandıkta...' Biz seçimi kaybettik. Islak imzalıların tümünün PDF'i seçim kurulunun sitesinde duruyor. Biz aslında seçimi kazanıyoruz ama sistemde bilmem neden dolayı olmuyor. Sistemi düzeltir iktidar oluruz. Sistemi düzeltmek kolay. Önemli olan kazanacak oyu almak." dedi.

"6 İLDEN ÜÇÜ, DÖRDÜ, MUTLAKA KAZANILABİLECEK DURUMDA"

Seçimde hiçbir yeri kaybetmek istemediğini dile getiren Özel, "Burada önemli olan bu 11 büyükşehri korumaktır. Çünkü o 11 büyükşehirde belediyeler 5 yıldır bizim tarafımızdan yönetiliyor." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Manisa, Denizli, Balıkesir, Bursa, Malatya ve Adıyaman'da da çok önemli başarı beklediğini belirterek, "Bu 6 ilden üçü, dördü, mutlaka kazanılabilecek durumda." diye konuştu.

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"GEÇMİŞ SEÇİMİN DEFTERLERİNİ KAPATTIM, ESKİ İTTİFAK ORTAKLARIMA SAYGILIYIM"

"Meral Akşener'e karşı neden bu kadar hoşgörülüsünüz?" sorusuna Özel, "Eski dostlar düşman olmaz da ondan." karşılığını verdi.

İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'nda görürse şaşırıp şaşırmayacağı sorulan Özel, "Elbette şaşırırım. Şu açıdan şaşırırım. Ben Meral Hanım'ın tek adam rejimine karşı nasıl bir samimi mücadele verdiğinin geçmişte tanığıyım. Eski dosttan düşman olmaz dediğimizin böyle bir karşılığı var." ifadesini kullandı.

Muhalefete muhalefet etmediklerini, geçmiş defterleri karıştırmadıklarını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Ben geçmiş seçimin defterlerini kapattım. Eski ittifak ortaklarıma saygılıyım. Onlarla çatışma gibi bir işim yok. Kendim 1 Nisan'dan sonra gerçek bir sol parti olarak, emeklinin önüne düşerek, emekçinin önüne düşerek, yoksulun hakkını savunarak, büyük bir mücadeleyle partimi ülkedeki tüm sıkıntılara çare olabilecek tek parti olarak gösteren ve bunu halka doğru anlatan bir yola çıkıyorum. Bu yolla da iktidar olmak istiyorum. Koalisyon kurar mıyım, ittifak kurar mıyım gelecek seçim yaklaşırken bakarız." değerlendirmesini yaptı.

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Emekliler için miting yapıp yapmayacağı sorulan Özel, emeklilerle ilgili her gün miting yaptığını, emeklinin hakkını savunduğunu, sorunlarını gündemde tuttuğunu dile getirdi.

DEM Parti ile yerel seçimde bazı yerlerde ittifak yapıp yapmadıkları sorulan Özel, DEM Parti ile bir ittifak, işbirliği halinde olmadıklarını söyledi. Özel, "Bir büyük işbirliği yapılabilir miydi? Artısı eksisi hesaplanırdı. Ama böyle bir imkan olmadı." dedi.

DEM Parti'nin birçok yerde kendi adayını çıkardığını ifade eden Özel, "İstanbul'da aday çıkardılar. Mesela Manisa Turgutlu'da adayları var. Birçok yerde. İzmir'in bütün ilçelerinde, İzmir Büyükşehir'de, Antalya'da, Adana'da, Balıkesir'de, Bursa'da yani her yerde adayları var. Bundan da normal bir şey yok. Çünkü biz onlarla bir anlaşmaya varıp da sen burada, ben burada yokum demedik ki birbirimize." diye konuştu.

Hiçbir partinin ittifaka mecbur olmadığını söyleyen Özel, Kürt seçmene ilişkin soruya karşılık, "Bu ülkede Kürtler ve Türkler, etnisitesi farklı olan insanlar, eşit vatandaşlık çerçevesinde, anayasal eşit vatandaşlık güvencesinde tam ve eşit olarak yaşamalılar ve bu birlikteliği hep birlikte sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

"KAPILAR ARDINA KADAR AÇILMAZ AMA BELKİ ARALANABİLİR"

Bedelli askerlik ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, bedelli askerliğe karşı olmadığını belirterek, "Altında imzam var. CHP'li Sayın Akif Hamzaçebi'nin kanun teklifi vardı. Altına imza koymuşum, oy vermişim ben bedelli askerliğe." şeklinde konuştu.

Soru üzerine Özel, Ekrem İmamoğlu'nu kardeşi gibi sevdiğini söyledi. Yerel seçim başarısının önemli olduğunu, geleceğe yönelik bir moral olacağını ifade eden Özel, 31 Mart'ta iyi bir başarı göstermeleri durumunda erken seçimin kapısının aralanabileceğini belirtti. Özel, "Kapılar ardına kadar açılmaz ama belki aralanabilir. Onu zaman içinde görürüz." dedi.