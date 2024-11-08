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        Haberler Gündem Güncel CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Özel, görüşmede, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:38
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        Özel'den Aliyev'e tebrik telefonu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, görüşmede, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü tebrik etti.

        Karabağ harekatını Türkiye'nin var gücüye desteklediğini anımsatan Özel, "Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik." ifadesini kullandı.

        Harekatta şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet dileyen Özel, şehit çocuklarını kendi çocukları gibi gördüklerini vurguladı.

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        Özgür Özel, zaferin aslında 10 Kasım'da kazanılmasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle, 8 Kasım'da kutlanması kararından dolayı da Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

        CHP'nin, Azerbaycan'ın baş dostu olduğunu belirten Özel, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan'ın hukukunu koruduklarını vurguladı.

        Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine CHP'nin vereceği katkıyı görüşmek üzere, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin ile Bakü'yü ziyaret etmek istediğini söyledi.

        ALİYEV'DEN ÖZELE DAVET

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de görüşmede, Atatürk'ün hatırasına her zaman saygı duyduklarını bildirdi.

        CHP ile ilişkilerin Özel'in genel başkanlığı döneminde olumlu istikamette değiştiğini belirten Aliyev, CHP'nin uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın hakkını müdafaa etmesi nedeniyle Özel'e teşekkürlerini iletti, bunu kendilerinin de Azerbaycan halkının da bildiğini kaydetti.

        Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade eden Aliyev, Özel ve Çetin'i Bakü'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

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        #ilham aliyev
        #TBMM
        #CHP
        #Azerbaycan
        #karabağ
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