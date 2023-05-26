HABERTURK.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Erkek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

"BU SİSTEMDE DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ OLMAZ"

Seçmen bir karar verecek. Bu adaletsiz düzen devam etsin mi? Değişsin mi? Tek adam rejimi mi, demokrasi mi? Liyakat mı sadakat mı? Kadın erkek eşitliği mi; yoksa baskı mı? 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair kanun. Bu kanuna neden karşısınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temel vizyonu kadın erkek eşitliği. İşte onun için referandum diyoruz. Biz bu sistem devam etmesin diyoruz. Bu sistem doğru sistem değil. Bu sistemde demokratik hukuk devleti olmaz. Bu sistemde Merkez Bankası bağımsız olabilir mi?

"ŞİMDİ MAÇ SIFIR SIFIR BAŞLIYOR"

Seçmenin iradesi başımızın üstünde. Seçmen Türkiye'yi yöneten kişiye yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanına güven oyu vermedi. Yüzde 50'den fazla çoğunluk değişim istiyor. Seçmen yürütmeyi, Millet İttifakı'nın adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verirse denge denetleme kurmuş olacak. Aksi takdirde yaşadığımız sistem aynen devam edecek. Yürütme yetkisini kullanmak tamamen Cumhurbaşkanına ait. Meclis'teki çoğunluk yasa çıkartarak bunu değiştiremez. Çünkü bu yetkiyi Anayasa vermiş. Bu sistem başkanlık sistemi de değil. Demokratik sistem de değil. 28 Mayıs'ta seçmenin bunu da değerlendireceğini düşünüyorum. Şimdi maç sıfır sıfırdan başlıyor.

"BU SİSTEM GÜVEN VEREN SİSTEM DEĞİL"

Şimdi yürütme organını belirleyeceğiz. Yalnızca Türkiye'de yürütmeyi kim temsil edecek? Ben seçmenin bu desteği Millet İttifakı'na verip, bu ucube sistemi bir nebze dengeleyeceğini düşünüyorum. Bizim borcumuz dolarla. Bu parayı milletimiz ödüyor. 73 milyon dolar her gün faiz ödüyoruz. Dolardaki 1 kuruşluk artış bile milletin yüzüne öyle ağır yük bindiriyor ki. Bu ucube sistem devam ederse ne olacak? Bu sistem güven veren bir sistem değil ki.

"SEÇMEN ÇOK BÜYÜK BİR DENGE KURACAK"

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsak, dengeler değişebilir. Parlamento da bu kadar yetkiyi bizim kullanmamızı istemeyebilir, 'gelin parlamenter sisteme geçelim' diyebilir. Parlantoda 36 kişinin evet demesi lazım. Ne olur? Bir denge kurulur. Öbür türlü keyfilik ve liyakatsızlık devam edecek. Millet başkanlık sistemini onasaydı Cumhurbaşkanına ilk seçimde yüzde 50 + 1'i verirdi. Onun için bu maç sıfır sıfırdan başlıyor. Şimdi seçmen inanıyorum ki çok büyük denge kuracak. Bu sistemin yanlışlığını yaşayarak gördü seçmen.

"MİLLETE YARARLI OLAN BİR ŞEYE 'HAYIR' MI DENİLECEK?"

Yasama ve yürütme tek elde olursa ne oluyor sonuç ortada. Bütün gücü bir kişiye verirseniz sonuç ortada. Türkiye Cumhuriyeti şahıs devletine dönüştürülüyor. Biz güçler ayrılığı diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse Merkez Bankası bağımsız olacak. Liyakatlı kadrolar görev yapacak. Denge denetleme olacak. Siyasi ahlak kanunu getireceğiz Meclis'e. Millete yararlı olan bir şeye hayır mı denilecek?

"TÜRKİYE'NİN NASIL KUTUPLAŞTIRILDIĞINI GÖRDÜK"

İkinci turda kazanacağız. Bunu çok samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Çünkü bu seçim bir referandum. Seçmen montajları, sahteciliği gördü. Türkiye'nin nasıl kutuplaştırıldığını görür. Tek adam siyaseti ekonomik, siyasi krizleri derinleştirir. Ben seçmenin çok ciddi denge kuracağına inanıyorum. Seçmen tek adam seçimine devam et demeyecek.

"KANDİL BU AÇIKLAMAYI YAPIYORSA CUMHUR İTTİFAKI'NADIR"

Biz bütün seçmenlerden oy istiyoruz. Bu da çok doğaldır. Türkiye'de PKK terör örgütüyle mücadele yeni değil, 40 yıldır var. AK Parti kurulduğunda terörle mücadelede çok iyi noktaya gelmişti. PKK terör örgütüyle Kandil'le ve İmralı'yla masaya oturan AK Parti iktidarıdır. Öyle bir popülizm ve çarpıtmayla karşı karşıyayız ki, işine gelince terör örgütü gelmeyince değil. Ne zaman FETÖ terör örgütü oldu? Kendilerine dokunulunca. Gezi davası soruşturmasını başlatan da FETÖ'cülerdi. Ama o dosyaları kapatmadılar. Kandil, İmralı bu açıklamaları yapıyorsa bu Millet İttifakı'na değil Cumhur İttifakı'nadır.

"BU MİLLETE SAYGISIZLIKTIR"

Biz devleti kuran partiyiz, kuruluş ve kurtuluşun partisiyiz. Bizim terörle ilişkilendirmemiz bu vatana yapılacak en büyük kötülüktür. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay'ın resmi sitelerinde terör örgütlerinin ismi yazılmaz. Her gün Kandil, PKK derseniz onların propagandalarını yapıyorsunuz. İktidar koltuk uğruna seçmeni milleti kandırmaya çalışıyor. Bir iktidar, bir Cumhurbaşkanı montaj olduğunu bile bile sahte videoyu paylaşıyorsa bu asıl millete saygısızlıktır.

"BUNUN ÖNCÜLÜĞÜNÜ CHP YAPTI"

Biz bunları defalarca söyledik. Üniter yapı içerisinde TBMM'nin öncülüğünde, demokrasi temelinde sorunlarımızı çözeceğiz. Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edilecektir diye biz beyannamemize yazmışız. Çözüm sürecinde kiminle birlikteydi AK Parti, Erdoğan? 'PKK düşman değildir' diyen kimdi? Oslo'da Türkiye Cumhuriyeti devleti ile terör örgütünü masaya oturtan kimdi? 1 Mart 2003 tezkeresi CHP'nin güçlü duruşu olmasaydı, kim savunuyordu Amerikan ordusunun topraklarına yerleşmesini, Erdoğan savunuyordu. Bunun öncülüğünü CHP yaptı Meclis'te.

"BİZ YALNIZ MİLLETİMİZE SÖZ VERİRİZ"

Türkiye'nin bölünmesini isteyen HÜDA PAR'dan kaç milletvekili AK Parti'nin listelerinden seçildi. İstanbul seçiminde Binali Yıldırım HDP'li seçmenin oyunu istedi. Biz yalnızca ve yalnızca milletimize söz veririz ve bizim bütün sözlerimiz yazılıdır. Kapalı kapılar ardında falan değil. CHP'nin kurultay kararlarına bakın. Millet İttifakı olarak hazırladığımız mutabakat metnine bakın.