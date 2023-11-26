CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan Mansur Yavaş'a 'Politika Belgesi' takdimi

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CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde CHP’li belediyelerin yeni adımını açıkladı. Nazlıaka, CHP’li Belediyelerin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesini (ILO 190) uygulayacaklarını müjde olarak duyurdu.

Bu amaçla CHP’li Belediye Başkanlarına, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gökhan Zeybek ve Gamze Taşçıer’ın imzası ile “Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi” gönderildi.

Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek politika belgesini bizzat teslim etti. Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin emekçiden ve eşitlikten yana tavır alan politikalarını yakından takip ettiklerini belirterek, politika belgesindeki maddelerin önemini anlattı. Yavaş ise zaten şiddetle mücadele konusunda çok net bir tutumlarının olduğunu vurguladı ve bazı örnekler verdi. Yavaş, politika belgesi için Nazlıaka’ya teşekkürlerini iletti.

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POLİTİKA BELGESİ

Politika belgesinde CHP’li Belediyelerin yükümlülükleri şöyle sıralandı:

1- İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alırız. Her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz. Bu anlayışla, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve veri toplamayı kabul ediyoruz.

2- Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinden sayacağız.

3- İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözeteceğiz.

4- Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz ve gerekli her türlü tedbiri alarak gerekli adımları ivedilikle atacağız. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edeceğiz.

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5- Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde; hukuki ve/veya psikolojik destek sağlayacağız.

6- Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz.

7- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın üyelere -işi aksatmamak kaydıyla- idari izin vereceğiz.