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        Haberler Gündem Politika CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'tan Habertürk'e açıklamalar - Gündem haberleri

        CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'tan Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, "Fatih açık ara değer kaybediyor. Şimdi Fatih çöküntüye geçmiş durumda. Birinci sorun olarak otopark sorunu vatandaşlarımızın çok dillendirdiği konu. Nüfus kaçıyor, emlak değeri düşüyor, kimlik kaybına uğruyor. Fatih değer kaybederek aşağı doğru düşüyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:28
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        "Fatih Türkiye'nin aynasıdır"
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        CHP Fatih Belediyesi Başkan adayı Mahir Polat, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Polat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "EN FAZLA YATIRIM FATİH'E YAPILMALIDIR"

        Bürokraside ciddi görevlerde bulunmuş, ciddi sorumluluklar almış birisiyim. Kişisel olarak hiçbir başarı kişisel hanede çok anlamlı değil, topluma ulaşmadıktan sonra bilginizin, kültürünüzün çok anlamı yok. Şu var ki, Türkiye'de neyin nasıl yapılacağını bilen insanlar bu işlere soyunmak zorunda. Zaten bürokraside olgunlaşmış bir dönemden sonra kaçınılmaz olarak bir görev almamız gerekiyordu. Fatih Türkiye'nin aynası. Osmanlı'nın 570 yıl boyunca yetişmiş büyük insanların hizmet ettiği, eser bıraktığı bir ilçeden bahsediyoruz. Çok da bereketli bir yer. Her zaman takım çalışmasına inandım. Ekrem Başkanımızın varlığı bize güç geldi. Fatih'te bir şeylerin iyi gidebilmesi için İBB ile Fatih Belediyesi'nin el birliği ve en fazla yatırımın Fatih'te yapılması hedefiyle yola çıktık.

        "NÜFUS KAÇIYOR, EMLAK DEĞERİ DÜŞÜYOR"

        Saha çalışmam 80 güne yaklaştı. Çok mutlu, onur verici ve bir insanın gurur duyacağı günleri yaşıyorum. Türkiye'de oy kullanmayan, siyasete, siyasetçiye inanmayan bir zümre var. Bence seçimin kaderini bu zümre belirliyor. Seçimin ilk aşamasından şu ana kadar yaşadığım şey; çok gönlü açık toplulukla karşılaştım. En ufak bir kabalıkla karşılaşmadım. Fatih açık ara değer kaybediyor. Şimdi Fatih çöküntüye geçmiş durumda. Birinci sorun olarak otopark sorunu vatandaşlarımızın çok dillendirdiği konu. Nüfus kaçıyor, emlak değeri düşüyor, kimlik kaybına uğruyor. Fatih değer kaybederek aşağı doğru düşüyor.

        "KADINLAR TURİZMİN PARÇASI OLMALIDIR"

        Fatih'i sadece mekânsal planlamayla değil sosyal planlamayla tasarlamanız ve buradaki topluluklarla birlikte hareket etmek zorundasınız. Fatihliler göçmen politikasından sosyo ekonomik konulara kadar bir dizi problemleri var. 120 bin hanenin 30 bin hanesi yardım talep ediyor. 4 haneden birisinin yoksul olduğu bir yerde bir semtin kalkınabilmesi mümkün değil. Burası günlük 100 bin tabak turizm işletmelerinin satış yaptığı yerdir. Ev kadınlarını turizm ekonomisinin parçası yapmamız gerekiyor. Burada genç nüfus istihdama katılamıyor. Fatih'e 14 milyon turist geliyor. Her birisi parasıyla geliyor. Çocuklara eğitim verelim, entegre edip turizm sektörüne atalım. Dil, entegrasyon kursuyla gençlere istihdamı gerçekleştirmemiz gerekiyor.

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        #mahir polat
        #Fatih
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