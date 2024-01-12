Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında bir sorun olup olmadığına ilişkin soruyu; "Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz" şeklinde cevapladı. Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç. devam edecek mi?" sorusuna da esprili bir cevap verdi: Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu
Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinin belediye başkanlığı için CHP tarafından aday gösterildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Etimesgut'un belediye başkanlığının adaylığı için yakın çalışma ekibinden İYİ Parti'nin kurucu il başkanı Mesut Özarslan’ı istediği, bu nedenle CHP'de bu yönde karışıklık çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Erdal Beşikçioğlu, bu tartışmaların ardından Ankara'nın CHP Ankara İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Beşikçioğlu, basın toplantısında en çok merak edilen soruyu şöyle cevapladı; "Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz."
Erdal Beşikçioğlu'nun basın toplantısında söyledikleri şöyle:
• Çok heyecan verici bir durum. Onca dizi, onca film, onca yaratılan karakterlerin içerisinde her seferinde hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onlara örnek olacak uygulamaları çıkarmak için uğraştım. Bu zamana kadar 30 yıl geçmiş sanatla iç içe... Şimdi değişen tek şey; seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız.
• Sanıyorum şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız. Ve bundan sonra yazdığımız bu senaryoyu, gelecekte seyrettiğimiz zaman büyük bir keyif alırız.
• Etimesgut'ta bence müthiş rüzgar esecek. Senaryoyu biz yazacağız. Gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük keyif alacağız. Amacım bu benim... Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu koca bir takım işi, yalnız hiçbir şey olmaz. Umarım başarıyı hep birlikte göğüsleriz. Umarım dünyanın en keyifli 5 yılını Etimesgut'ta geçiririz.
• Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz. Mansur bey ile hep görüştük. Mansur başkanın Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur başkanın bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüt ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir.
• Siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı hareketlerim ve eylemlerim var. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Ben artık çok sıkıldım kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden.
• 30 yıl sanatla iç içe oldum. Şimdi tek değişen tek şey seyirci olarak adlandırdığımız yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız. Zaman zaman 'Vali' filmimden dolayı şikâyetlerini dile getirmişlerdi. Onlar sözde kaldı. Bunu hayata geçirme ve gerçekleştirme imkânı, ortak bir akılla, inanan genç nüfusuyla Etimesgut'ta müthiş bir rüzgar esecek. Eskiden senaryoları okuyup karakterleri çıkartıyorduk ama sanırım senaryoyu biz yazacağız. Beklentiler doğrultusunda bu işleyişi bilen genç arkadaşlarımız var. Bu yolda beni yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum. Dünyanın en keyifli 5 yılını geçiririz umarım. Genç bir nüfus var. Yaş ortalaması 35... Genç nüfusun dinamizmini örgütle beraber güzel kavrayıp sanırım Mansur Yavaş'ın da bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüt ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir diye düşünüyorum. Benim asıl derdim yakalanması gereken genç bir kuşak var, onların ihtiyaçları ve algıları bambaşka bir düzeyde. Eğer bunu becerebilirsek doğru yolda Ankara'yı Cumhuriyet'in başkenti olarak tekrar parlamaya devam eder diye düşünüyorum.
BEHZAT Ç. AÇIKLAMASI
"Behzat Ç. devam edecek mi?" sorusuna esprili yanıt veren Beşikçioğlu, "Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi. Hobi olarak sanatımı yapacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Erdal Beşikçioğlu, çekimleri devam eden ve yayınlanan 'Behzat Ç,'ye devam edecek. Bir başka dizi projesini ise askıya aldı. Beşikçioğlu, aynı zamanda 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı tiyatro oyunu için de sahneye çıkmayı sürdürecek.