Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinin belediye başkanlığı için CHP tarafından aday gösterildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Etimesgut'un belediye başkanlığının adaylığı için yakın çalışma ekibinden İYİ Parti'nin kurucu il başkanı Mesut Özarslan’ı istediği, bu nedenle CHP'de bu yönde karışıklık çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Erdal Beşikçioğlu, bu tartışmaların ardından Ankara'nın CHP Ankara İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Beşikçioğlu, basın toplantısında en çok merak edilen soruyu şöyle cevapladı; "Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz."

Erdal Beşikçioğlu'nun basın toplantısında söyledikleri şöyle:

• Çok heyecan verici bir durum. Onca dizi, onca film, onca yaratılan karakterlerin içerisinde her seferinde hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onlara örnek olacak uygulamaları çıkarmak için uğraştım. Bu zamana kadar 30 yıl geçmiş sanatla iç içe... Şimdi değişen tek şey; seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız.

• Sanıyorum şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız. Ve bundan sonra yazdığımız bu senaryoyu, gelecekte seyrettiğimiz zaman büyük bir keyif alırız.

• Etimesgut'ta bence müthiş rüzgar esecek. Senaryoyu biz yazacağız. Gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük keyif alacağız. Amacım bu benim... Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu koca bir takım işi, yalnız hiçbir şey olmaz. Umarım başarıyı hep birlikte göğüsleriz. Umarım dünyanın en keyifli 5 yılını Etimesgut'ta geçiririz.

• Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz. Mansur bey ile hep görüştük. Mansur başkanın Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur başkanın bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüt ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir.

• Siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı hareketlerim ve eylemlerim var. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Ben artık çok sıkıldım kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden.