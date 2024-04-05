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        Haberler Gündem Politika CHP'den Hatay İl Seçim Kurulu kararıyla ilgili açıklama: Mazbata meşru değildir - Gündem Haberleri

        CHP'den Hatay İl Seçim Kurulu kararıyla ilgili açıklama: Mazbata meşru değildir

        CHP tarafından yapılan yazılı açıklamada Hatay İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulunun kararı, il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Bu kararı yok sayan il seçim kurulunun itiraz süreci devam ederken verdiği bu mazbata da meşru değildir" dendi. Açıklamada YSK'ya, itirazların devam etmesinden dolayı mazbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah 08.00'de başvuruda bulunulacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 23:29 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:36
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        CHP'den Hatay'la ilgili açıklama
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        31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öztürk 46 bin 60 oy alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise 42 bin 699 oy aldı.

        CHP yönetiminin sonuçlara itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlandı. Sayım sürerken, fark 2 bin 735'e geriledi.

        Konuyla ilgili olarak CHP'den bir yazılı açıklama yapıldı.

        Özgür Özel'den YSK'ya Hatay tepkisi
        Özgür Özel'den YSK'ya Hatay tepkisi

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Hatay İl Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını Mehmet Öntürk'e verilmesi yönünde karar aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda Hatay'a ilişkin itirazlarımız ile ilgili süreç devam ederken, sadece maddi hataları tespit edip düzeltmemizden dolayı bile aradaki fark 2 bin 569'a düşmüşken, Hatay'da iktidar ve il seçim kurulu eliyle iş oldu bittiye getirilmeye çalışılmaktadır.

        YSK sistemine göre; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında 38 bin 899 geçersiz oy bulunmaktadır. Yani iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oy geçersizdir. Bu oyların seçimin sonucuna etki edebileceği açıktır. Hatay İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar bu nedenle seçim hukukuna göre değil, siyasi saiklere göre alınmıştır.

        Yüksek Seçim Kurulu'nun 9 Nisan 2019 tarihli ve 2272 sayılı kararıyla itiraz olan seçim çevrelerinde, itiraz süreci devam ettiği müddetçe mazbatanın verilmeyeceğine ilişkin karar da il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. YSK'da Hatay'a ilişkin itirazlarımız devam ederken alınan bu karar bizim nezdimizde hükümsüzdür. YSK'nın bu kararı il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Anayasayı tanımayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinden sonra seçim hukukunda en üst yetkili kurul olan Yüksek Seçim Kurulunun kararı, il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Bu kararı yok sayan il seçim kurulunun itiraz süreci devam ederken verdiği bu mazbata da meşru değildir.

        Bu nedenle YSK'ya, itirazların devam etmesinden dolayı mazbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah 08.00'de başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.

        Hatay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partimizin şahsi meselesidir.

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