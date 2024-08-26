CHP'den Can Atalay adımı: Meclis'i 'olağanüstü toplantı'ya çağıracak

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CHP, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının görüşülmesi için bir kez daha adım atacak.

CHP'li vekiller, Meclis'in 10 Eylül'de olağanüstü toplanması için TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunacak.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İÇİN DİLEKÇE VERECEK

CHP, bir kez daha olağanüstü toplantı için meclis başkanlığına dilekçe verecek. Bu kez çağrı metninde genel görüşme yapılması yerine, Anayasa Mahkemesi kararının kürsüde okutulması talebi yer alacak. Meclis Başkanı'nın, 120 imzaya ulaşıldığı takdirde en geç 7 gün içinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırması gerekiyor.

Bu nedenle Genel Kurul'un 10 Eylül’de toplanması için CHP'nin en az 120 milletvekilinin imzasını taşıyan dilekçeyi, en geç 3 Eylül'de Meclis Başkanlığı'na sunması şart. 16 Ağustos'taki olağanüstü toplantıya katılmayan MHP, anayasa ve iç tüzük gereğince Meclis'in aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamayacağını belirtiyor.

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OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYI ENGELLEYECEK BİR MADDE YOK

Habertürk'e konuşan AK Partili kurmaylar ise iç tüzükte aynı konuda olağanüstü toplantı yapılmasını engelleyecek bir madde olmadığını kaydetti. Olağanüstü toplantı için süreli bir iş olması gerektiğini işaret eden kurmaylar, "Meclis'te görüşülmüş bir hususta tekrar olağanüstü toplantı istemenin aciliyetini izah etsinler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP, Türkiye İşçi Partisi, Saadet, Demokrat, Dem Parti, Deva Partisi ve EMEP 9 Ağustos’ta Can Atalay'ın durumunun görüşülmesi için Meclis'e olağanüstü toplanması için başvuruda bulunmuştu. Başvuru dilekçesinde Atalay hakkında genel görüşme yapılması talep edilmişti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 13 Ağustos’ta başvuruya yanıt vermişti. Kurtulmuş’un çağrısıyla Meclis Genel Kurulu 16 Ağustos'ta toplandı.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKMIŞTI TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın hükümete ağır eleştiriler yönelttiği konuşması sırasında AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Şık'a yumruk attı. Milletvekilleri arasında da yumruklu kavga yaşandı. Şık ve Özalan kınama cezası aldı. Görüşmenin ardından Atalay kararı hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önerge, 198’e karşı 244 oyla reddedildi.