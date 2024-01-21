CHP'de aday mesaisi sürüyor! Gözler İzmir, Antalya ve Muğla büyükşehir adaylarında

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CHP’de 13'ü büyükşehir olmak üzere 600'den fazla adayın ismi belirlendi. Yerel seçime doğru geri sayım sürerken, CHP'de seçim hazırlıkları aday belirme mesaileriyle hız kazanıyor.

PARTİ MECLİSİ’NİN ARDINDAN ADAYLAR AÇIKLANACAK

Bu hafta Perşembe günü toplanacak olan Parti Meclisi sonrasında, Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilin belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. İzmir, Antalya ve Muğla'da kimlerin aday gösterileceği ise merak konusu.

İZMİR ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi toplantısında, henüz açıklanmamış il ve ilçe adayları masaya yatırılacak.

Antalya ve Muğla adaylarının toplantı sonrası açıklanması beklenirken, İzmir Büyükşehir Başkan adayının da bir sonraki hafta açıklanabileceği ifade ediliyor. İstanbul’un da ilçe belediye başkan adayları için yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtiliyor.