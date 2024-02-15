CHP Balıkesir Büyükşehir Başkan adayı Ahmet Akın Habertürk'e konuştu

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CHP Balıkesir Büyükşehir adayı Ahmet Akın, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Akın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Balıkesir gerçek anlamda benim ailem diyerek yola çıktım. Hiçbir ayrıştırma yapmadan. Balıkesir Kuvayı Milliye şehri. Milli birlik ve beraberlik. Siyasetten çok hizmetin konuşulduğu bir noktaya getirmek en büyük idealim. İnşallah bunu tamamlayacağız. Balıkesir'in en başta planlama eksikliği var. Planlama olmayan hiçbir işin başarıya gitmesi imkansız. Ayrımcılık, kayırımcılık en üst düzeye çıkmış. Siyasetin egemen olduğu hizmetin geri planda olduğu bir noktaya kalmış. Balıkesir'de adaletli bir anlayış olacak. Büyükşehir belediyesinde siyasete izin vermeyeceğim, hizmet odaklı çalışacağım. Adımız büyükşehir ancak kasaba gibi merkezde kalmış durumdayız. İnşallah Balıkesirimiz kazanacak.

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"BALIKESİR'DE SAYGIN REKABET VAR"

Balıkesir'de Türkiye siyasetine eşine az rastlanır bir saygın rekabet var. Hiçbir kırıcılık, iftiralar, yalana izin yok. Ufak tefek olabiliyor, sorun yok, önemli olan bunları büyük olgunlukla karşılayıp devam etmek. Balıkesir Büyükşehir belediyesini açık ve net söylüyorum kazanıyorum. Balıkesir'de bir Kuvayı Milliye ittifakı oluşmuş durumda. Türk milleti samimiyeti bilir. Bu milletin gönlüne girmek kolay iş değildir.

"KIRSALDA ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ"

Balıkesirimizin en çok istediği gerçek anlamda büyükşehir olabilmek. Kırsalda nüfus azalıyor, kent yoksulları azalıyor. Ben bunu tersine çevireceğiz. Kırsalda üretimi canlandıracağız. Balıkesir'in eti çok lezzetlidir. Ama bizim et üreticimizin kazanması, süt üreticimizin ürününün değerlenmesi gerekiyor. Balıkesir'de 5 T, 3 Y formülü var. Turizm, Taşıma, Tarım, Tarih, Teknoliji. 3 Y ise, 3 yeni anlayış. Yeni vizyona ihtiyaç var. Dünyadaki örnekler ve teknoloji ile Balıkesir'le buluşturmamız. Yeni bir yönetimle bunları birleştireceğiz. Balıkesir artık gençlerimizin merkezi olacak.

"UYGUN FİYATTA SATIŞA KOYACAĞIZ"

Her ilçede kariyer ve istihdam merkezleri açacağız. Burada işe göre insanı biz hazırlayacağız. O evlatlarımı davulla zurnayla işlerine teslim edeceğiz. İşsizlik bütün kötülüklerin anası. Bir de tabii deprem bölgesindeyiz. Benim için bir numaralı problem deprem. Planlama ajansını başından beri söylüyorum. Biz bunu planlayarak yapacağız. Yapı stoğumuz sıkıntılı. Belli bir oranda hızlıca genişletip, yaşanabilir kentsel dönüşüm mekanizmalarıyla inşa edeceğiz. Benim kırsalda ve merkezde hayvancılıkla uğraşan aileme en büyük vaadim. Ürünleri ellerinde kalmayacak biz satın alacağız. Sütün merkezindeyiz, evlatlarımıza sütü getiremiyoruz. Biz hem sütü uygun fiyatla satışa koyacağız hem de ihtiyaç sahipleri olanlar için uyandıkları kapıda sütü görecekler.

"HİÇ KİMSEYE AYRIMCILIK OLMAYACAK"

10 Numara kartla, sosyal yardımlar yapılacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ankara'da uygulanan Başkent kart sistemine paralel bir sistem. Burada yatacak yardımı, doğalgaz ödemesi, sosyal yardımlar ve emeklilerimize yardım. İnsan onuru herşeyin üstünde. Hiç kimsede ayrımcılık olmadan herkeste ortak kart olacak. Üreten ve kazanan Balıkesir'i inşa etmek. Yaşam Köyü'nü hayata geçireceğiz. Evinde engellisi olan, bakıma muhtaç hastası olanları sabah alacağız onları hem eğiteceğiz, hem öğreteceğiz, hem çalıştıracağız, hem de psikolojik danışmanlarla kendilerini iyi hissedecekler. Evlerine kazançla gidecekler.

"EKO TURİZME ÖNEM VERECEĞİZ"

Balıkesirimiz 5 yıl sonra Türkiye'nin en çok gezilip, görülmesi gereken, en çok merak uyandıran ve en çalışkan belediye başkanı dedikleri Balıkesirimizi sizinle buluşturacağız. Altyapı ve arıtma gibi sorunlar hiç konuşulmayacak. Eko turizmini unutmamak lazım. Alaçam dağları, Kapıdağ ve Kaz dağları eko turizme açıklayacak. Vatandaşlarımın gelirini artırmak için bu bölgeler de beton değil yeşil öncelikli olarak düzenlenecek.