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        Haberler Gündem CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'dan Habertürk'e açıklamalar

        CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın'dan açıklamalar

        CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Ahmet Akın, "Balıkesir benim ailem diyerek siyaset yapıyorum. Bu ailenin hayırlı evladı olmak için hep çalıştım" dedi. Akın, "Seçimi yiğit Balıkesirlilerle birlikte Kuvay-ı Milliye ittifakı ile birlikte Balıkesir ittifakı ile birlikte inşallah kazanıyoruz" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 20:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:25
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        "Balıkesir ittifakı ile kazanacağız"
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        CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

        Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

        "BALIKESİR BENİM AİLEM DİYEREK SİYASET YAPIYORUM"

        Şimdi benim sevdam ailem dediğim Balıkesir'e hizmet etmek en büyük arzumdu. Bunu herkes bilir Balıkesir'de. Sokaktaki çocuktan en yaşlı anne babamıza kadar. Onun için o geçen süreçte 2019'da kazanmaya giden yolda seçimi kazanmışken kendi elimizle AK Parti'ye teslim etme durumunda kaldık. İYİ Parti lehine adaylıktan çekildim. O süreçte de Balıkesir'i kaybettik. Bir senaryo uygulanmış oldu baktığımız zaman. O süreçte hep istedim bir an evvel seçim gelsin diye. Balıkesir benim ailem diyerek siyaset yapıyorum. Bu ailenin hayırlı evladı olmak için hep çalıştım. 10 yılın üzerinde milletvekilliği yaptım. O süreçte de hiç kimseyi ayırmadan vatandaşlarımızla birlik içerisinde olduk. Şimdi yıl oldu 2024 31 Mart için şükür olsun adaylığımız geldi. Şimdi de daha önce lehine çekildiğim İYİ Parti ve diğer partilerle bir yarış içerisindeyiz. Ama seçimi yiğit Balıkesirlilerle birlikte Kuvay-ı Milliye ittifakı ile birlikte Balıkesir ittifakı ile birlikte inşallah kazanıyoruz.

        "BALIKESİR MERTTİR, BUNU HERKES BİLİR"

        Balıkesir'de yaklaşık 19, 20 adayımız var. Bizim Balıkesir'de bir enteresanlık var. Balıkesir'de Ahmet Akın iki tane var. Bir de bağımsız aday var. Milletin aklıyla alay edercesine. Benim üzüldüğüm nokta milletimizin aklıyla alay etmeye kimsenin hakkı yok. Vatandaşımıza bana gelen oyların bir kısmını oraya kaydırıp seçimi kazanmak gibi seçimi kaybettirmek veya oyun çevirmek pek yakışmadı. Bunun cevabını yiğit Balıkesirliler 31 Mart'ta verecek. Ben sokakta görüyorum çünkü. Balıkesir merttir. Bunu herkes bilir yani.

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        #HABER
        #Balıkesir
        #ahmet akın
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