CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan'dan açıklamalar

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CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Emecan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"BAHÇELİEVLER'DE BİR DEĞİŞİM İHTİYACI VAR"

Bahçelievler'de şu anda benim açımdan soracak olursanız atmosfer gayet güzel ilerliyor. Halkımızla iç içe bir şekilde sahada tanışıyoruz, görüşüyoruz, buluşuyoruz, toplanıyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlginin de farkındayım. Bahçelievler'de bir değişim ihtiyacının herkes tarafından hissedildiğini görüyorum. Yani bu talep bana da seçim çalışmalarına başladıktan sonra aday olduktan bana da ciddi şekilde yansımaya başladı. Bir değişim ihtiyacı var.

"BAHÇELİEVLER'DEKİ HAKİMİYETİM SAYESİNDE ADAY OLDUM"

Benim Bahçelievler ile bir geçmişim var. 60 yıldır Bahçelievlerli olan bir ailenin mensubuyum. Yani eşimle 1990 yılında tanışarak üniversiteyi bitirdikten sonra evlendim. Bahçelievler'e yerleştim. O zamandan bu zamana Bahçelievler'de bir yaşantım oldu. Çocuklarımı büyüttüm, yaşadım. Bahçelievler'in sorunlarını da içinde yaşayan bir insanım. Bunun dışında tabiki bir İstanbul milletvekili olarak siyasetin içinde 3. bölge milletvekili olarak Bahçelievler de benim siyaset yaptığım bölgede. 5 yıllık milletvekilliği sürecindeki çalışmalarım boyunca da en fazla çalışma yaptığım ilçelerden birisidir Bahçelievler. Biraz aile geçmişimiz, hakimiyetimiz, sorunlara hakimiyetim, 2019 seçimlerinde şu anda il başkanı olan Özgür Çelik ile birlikte seçim sürecini de ben sorumlu milletvekiliydim Bahçelievler'den. Birlikte yürütmüştük. Onun dışında saha çalışmalarına zaten katılıyordum. Muhtarlarımın hepsini tanırım. STK'larını tanırım. Oradaki o hakimiyetle biraz da oradaki altyapıya sahip olduğum için biraz da o güçle bu adaylık gerçekleşti diyebiliriz.