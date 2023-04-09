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CHP Antalya milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Antalya milletvekili adayları isimleri

CHP Antalya milletvekili adayları kimler? İşte aday listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu. Heyet tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan liste teslimi için son tarih 9 Nisan Pazar günü olarak açıklanmıştı. Seçime az bir süre kala il il CHP milletvekili aday listesi netleşti. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP Antalya milletvekili adayları isim listesi...

Giriş: 09.04.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Antalya CHP milletvekili aday listesi... Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP Antalya milletvekili adayları kimler? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP Antalya milletvekili aday listesi...

  • ANTALYA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

    1. Sururi Corabatur

    2. Cavit Arı

    3. Aliye Coşar

    4. Mustafa Erdem

    5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

    6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

    7. Murat Özçelik

    8. Ercüment Taşdemir

    9. Nilüfer Defeci

    10. Vahap Tuncer

    11. Sibel Gezen

    12. Ramiz Atakan

    13. Emrah Yurtlak

    14. Zehra Milli

    15. Hatice Kübra Turan

    16. Müge Gezginci Uysal

    17. Mehmet Gök

  • İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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