Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Değerli'den açıklamalar - Güncel haberler

        CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Değerli: Altındağlılara borcumu ödemek istiyorum

        CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli, Habertürk'te açıklamalarda bulundu. Değerli "Altındağlılara olan borcumu dikkate alarak onlara hizmet sevdamı dikkate alarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ Belediye Başkanı olarak tüm hemşehrilerimin karşısında adayım" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 20:43 Güncelleme: 19.02.2024 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Altındağlılara borcumu ödemek istiyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

        Değerli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar...

        "HAYATIM ALTINDAĞ'DA GEÇTİ"

        Siyaset yolculuğuma biraz da kendimi tanıtarak cevap vermek istiyorum. 1969 yılında babam Konya Beyşehir'den çocuklarını okutabilmek için Ankara'ya taşınmış. Ticaretle uğraşmaya başlamış. Biz 4 kardeş de okuyarak babamızın hedefini yerine getirdik. 1971'de Ankara Altndağ'da doğmuşum. Altındağ'daki Sakalar İlkokulunda ilkokulumu, Anafartalar Lisesinde ortaokul ve lisemi okudum. Hayatım Altındağ'da geçti. Doğma büyüme Altındağlıyım. Babam 25 yıl Altındağ İstiklal Mahallesinin muhtarlığını yaptı. Yani Altındağ'da kökleştik. Altındağ'da büyüdük, okuduk, sokaklarında gezdik. Tam bir Altındağlı olarak büyüdük. İki kızım var onlarda doktor olarak yetişiyorlar. Bu yıl doktor olarak ülkemizin bir köşesine mecburi hizmet olarak atamaları yapılacak. Babamızın idealini yerine getirmiş olduk.

        "BENİM ALTINDAĞ'DAKİ SİYASİ HAYATIM, TECRÜBEM ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR"

        Ben Altındağ'da siyasete çok önce başladım. 1990 yılında Anavatan Partisinin Gençlik Kollarında yer aldım. 3 sene Ankara İl Başkan Yardımcılığı, 93-97 arasında da 4 yıl Anavatan Partisi Altındağ Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Benim Altındağ'daki siyasi hayatım, tecrübem çok eskilere dayanıyor. Tabi süreç içerisinde ara verdiğimiz dönemler oldu. 2017 itibariyle siyasette tekrar görev aldım. Bu süreçte Altındağ'da çeşitli deneyimlerim oldu. Siyasi çalışmalarım oldu. 2019 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak seçimde yer aldım. 2023 yılında Milletvekili adayı olarak seçimlerdeydim. Dolayısıyla Altındağ'ı çok iyi biliyorum. Altındağ'da yaşanmışlıklarım var. Tecrübelerim var. Sosyal çevrem hayli geniştir. Altındağ'da hizmet süreçlerim var. Tüm bunların birikimiyle gelinen noktada İYİ Parti'de son yaşadığımız olaylar sebebiyle 2,3 ay önce istifa etmiştim. Ancak daha sonra böyle bir adaylık teklifiyle tüm bu geçmiş çalışmalarımın da verdiği deneyimleri dikkate alarak Altındağlılara olan borcumu dikkate alarak onlara hizmet sevdamı dikkate alarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ Belediye Başkanı olarak tüm hemşehrilerimin karşısında adayım. Şunu da belirtmek istiyorum. Uzun yıllar sonra Altındağ'da bir Altındağlı aday var Altındağlı seçmenlerin karşısındayım".

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ramazan değerli
        #ankara
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Habertürk Anasayfa