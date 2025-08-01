Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yi ziyaret etti
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı ziyarette Ulukaya, teknik direktör ve futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin stadyum isim ve futbol takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsoru Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
Başkan Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’ın da eşlik ettiği ziyarette Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de hazır bulundu.
Takımın antrenmanını izleyen Hamdi Ulukaya, daha sonra teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarılar diledi.