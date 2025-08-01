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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yi ziyaret etti - Fenerbahçe Haberleri

        Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

        Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı ziyarette Ulukaya, teknik direktör ve futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 18:05 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:05
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        Hamdi Ulukaya, F.Bahçe'yi ziyaret etti
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        Fenerbahçe'nin stadyum isim ve futbol takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsoru Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

        Başkan Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’ın da eşlik ettiği ziyarette Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de hazır bulundu.

        Takımın antrenmanını izleyen Hamdi Ulukaya, daha sonra teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarılar diledi.

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