Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Fenerbahçe'nin stadyum isim ve futbol takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsoru Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

REKLAM advertisement1 Başkan Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’ın da eşlik ettiği ziyarette Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de hazır bulundu.

Takımın antrenmanını izleyen Hamdi Ulukaya, daha sonra teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarılar diledi.