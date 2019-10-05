Yalnız başına geldiği AVM’de kendisine bir kahve alıp kısa bir alışveriş turuna çıkan Chloe, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.

"Türkiye artık benim ikinci vatanım. Burayı çok seviyorum, bir hafta önce geldim. Bir kaç iş görüşmem vardı daha ne kadar kalırım henüz belli değil. Serdar ile henüz görüşme fırsatım olmadı. Dargınlık yok gitmeden önce müsait olursa görüşürüz tabi ki neden olmasın." dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 2004 yılında evlendiği Chloe Loughnan geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.