Geçtiğimiz hafta ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini noktalayan Chloe Loughnan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Boşanma haberini alır almaz soluğu İstanbul'da alan annesi ile birlikte alışveriş merkezine gelen manken, gün boyu alışveriş merkezinde turlayarak stres attı.

Muhabirler tarafından görüntülenen Chloe Loughnan, makyajsız olduğu için poz vermekten çekinse de gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verip soru almadan alışverişine devam etti.

Daha sonra bir restorana geçerek annesi ile birlikte akşam yemeği yiyen manken, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

