DHA'nın haberine göre; Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç, artık kendisinin de bekar olduğunu söyledi. Ortaç'ın sözlerini gece kulübündekiler alkışla karşılandı.