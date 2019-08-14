14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Serdar Ortaç, bayramın 3. günü Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Ortaç, yoğun bir katılımın olduğu konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile olan evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç, "Kendisinden habersiz bebek aldırdı" haberlerini kesin bir dille yalanlarken, oturdukları evin yarısını istediğine dair haberler hakkında açıklama yaptı.
"CHLOE ÖYLE BİR KADIN DEĞİL"
Ünlü şarkıcı, "Yok öyle bir şey. Kendi aramızda anlaştık ve kontrat yaptık. Ne ev istedi, ne de başka bir şey... Chloe öyle bir kadın değil" ifadelerini kullandı.
"HASTALANMASININ SEBEBİ BOŞANMA DEĞİL"
Ayrılığın hemen ardından hastaneye kaldırılan Chloe Loughnan için Serdar Ortaç, "Biz 6 aydır düşünüyorduk ayrılalım mı, ayrılmayalım mı diye. Sonunda en doğrusunun bu olduğuna karar verdik ve bu kararı birlikte verdik. Hastalanmasının sebebi boşanma değil, midesinden enfeksiyon kapmasıdır. Hastaneye götürdüm, serum taktılar ve iyileşti. Hepsi bu" dedi.
"ONUN HAKKINI HİÇ ÖDEYEMEM"
Chloe Loughnan'ın cuma günü ülkesine gideceğini belirten Ortaç, ayrılık sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:
Bir alışkanlığım vardı tabi. Hanımımdı sonuçta ama hayat insanlar için böyle. Kaderimiz buymuş, ikimiz de üzgünüz tabi. Birbirimizi çok severek evlendik. Benim hayatımın yarım döneminde gerçek bulduğum bir aşktı. Hala aynı aşkla bağlıyım ona. Sağlık dönemimde de hep yanımda oldu, onun hakkını hiç ödeyemem.
Röportajın ardından kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Serdar Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında , "Hayatımın aşkı" dediği annesi Nesrin Ortaç ve Mert Fırat-İdil Fırat çifti de vardı.
Ortaç, geceye özel repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini eğlendirdi.
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