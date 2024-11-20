Cherki'nin bonservis bedeli belirlendi

Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Fransız ekibi Lyon, ismi Süper Lig devleriyle de anılan Rayan Cherki için kararını verdi.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, 21 yaşındaki oyuncusunun bedelini 30-35 milyon Euro olarak belirledi.

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Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan oyuncu Cherki için Lyon, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. İsmi bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Cherki bu sezon Lyon'da 11 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Lyon altyapısından yetişen Cherki'nin Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de ter döküyor.