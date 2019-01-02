Borussia Dortmund, Christian Pulisic'in Chelsea'ye transfer olduğunu açıkladı. 20 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibine sezon sonunda katılacak. Chelsea genç oyuncunun bonservisi için Dortmund'a 64 milyon Euro vericek. Bu bonservis Chelsea kulüp tarihinin bir oyuncuya verdiği en yüksek üçüncü bonservis değeri olarak tarihe geçti.