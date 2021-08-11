Chelsea Villareal maçı için geri sayım başladı. İngiliz devi Chelsea ile güçlü İspanyol ekibi Villareal, kupayı kazanmak için kozlarını paylaşıyor. İşte maçla ilgili ayrıntılar...
CHELSEA VILLAREAL MAÇI NE ZAMAN?
Belfast'ta oynanacak olan Chelsea Villareal Süper Kupa maçı TSİ: 22:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...
EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI
UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.
Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!