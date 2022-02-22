Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Chelsea Lille maçı saat 23:00'de başlayacak...

CHELSEA LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Chelsea Lille maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, Jorginho, Kovacic, Alonso, Azpilicueta, Ziyech, Havertz, Werner.

Lille: Jardim - Djalo, Botman, Fonte, Zeki Çelik - Xeka, André, Onana - Sanches, David, Burak Yılmaz.