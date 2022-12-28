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İngiliz basınından Daily Record, Chelsea'nin Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin Milli Takımı'nın orta sahadaki yıldızı Enzo Fernandez'i transfer etmek için 130 milyon euroyu gözden çıkardığını öne sürdü.

Londra ekibinin bu transfer için bir başka Premier Lig devi Manhcester United ile çekiştiği belirtilirken, iddia edilen 130 milyon euro'luk bedel ödenirse, bu transfer hem Chelsea hem de Benfica için kulüp rekoru olacak.

BENFİCA'NIN REKORU FELİX

Benfica'nın şu ana kadarki en büyük satışı 2019'da Atletico Madrid'e 127 milyon euro karşılığında Joao Felix'i satmak olmuştu. Chelsea ise Ağustos 2021'de Inter'den transfer edilen Romelu Lukaku için 97.5 milyon sterlin ödemişti.

Chelsea'nin sahibi Todd Boehly de bu transfere yeşil ışık yakarken, oyuncuyu kadrosuna katma konusunda istekli olan bir diğer Premier Lig ekibi Liverpool'un bu ücreti ödemesi zor görünüyor.

Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin 2027'de bitecek olması Benfica'nın elini güçlendirirken, Fernandez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transferine ilişkin iddialarla ile ilgilenmediğini söylemişti. Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Fernandez, "Transferimle ilgili durumlarla menajerim ilgileniyor ve bunları konuşmak istemiyorum. Sadece Benfica'ya odaklandım" dedi.