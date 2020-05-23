İngiltere Premier Lig'de futbola dönüş hazırlıkları sürerken Chelsea'de kriz patlak verdi. Maviler'in başarılı orta saha oyuncusu Kante, koronavirüs nedeniyle idmana çıkmayı reddetti. Kulüpten konuyla ilgili açıklama gelmezken Fransız oyuncunun ne zaman çalışmalara tekrar başlayacağı ise belirsiz.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER OYNAMAK İSTEMİYOR

Chelsea'de sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Pedro, Caballero, Giroud ve Willian da kulüpte devam etmek istemedi. Caballero ve Giroud ile sözleşme uzatılarak uzlaşılırken Willian ve Pedro konusunda henüz bir anlaşma yapılamadı.