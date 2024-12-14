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        Haberler Bilgi Spor Chelsea- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig maçları

        Chelsea- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, Brentford'u konuk ediyor. Lig'de 31 puanla lider Liverpool'un ardından ikinci sırada bulunan Chelsea, Brentford engelini aşarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Brentford zorlu deplasmanda sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Chelsea- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:37
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        • 1

          Chelsea- Brentford maçı heyecanı sürüyor. Lig'de oynadığı 15 maçta 9 kez galip gelen Chelsea 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ikinci sırada (31 puan) yer alıyor. Öte yandan Brentford 7 kez kazanırken 2 beraberlik, 6 yenilgiyle 9. basamakta bulunuyor. Chelsea deplasmanda oynadığı son Lig maçında Tothenham'ı 4-3 yenerken, Brentford ise evinde Newcastle United karşısında 4-2 kazandı. Peki, Chelsea- Brentford maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        • 2

          CHELSEA- BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

          Chelsea- Brentford maçı 15 Aralık Pazar (yarın) 22.00'de başlayacak.

        • 3

          CHELSEA- BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stamford Bridge'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

        • 4

          CHELSEA MUHTEMEL 11

          Sanchez, Gusto, Badiashile, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson

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