29 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu final maçında karşılaşacak İngiliz devleri Chelsea ile Arsenal, kupayı müzesine götürmek için kıyasıya mücadele edecek. Chelsea, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken, Arsenal ise 2000 yılından sonra ikince kez final heyecanı yaşayacak. Peki Chelsea Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Chelsea Arsenal final maçı detayları...
CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Chelsea ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı bugün TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato olacak.
MUHTEMEL 11'LER:
CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson, Jorginho, Barkley (Kante),Kovacic, Willian, Hazard, Giroud.
ARSENAL: Leno, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Mesut Özil, Lacazette, Aubameyang.
İLK KEZ "VAR" KULLANILACAK
Arsenal ile Chelsea arasında bu akşam oynanacak final karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak. VAR sistemi bu final mücadelesi ile birlikte ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmış olacak.
AVRUPA'DA 3. RANDEVU
İki ekip tarihlerinde 3. kez Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki eşleşmede yarı final biletini alan taraf Chelsea olmuştu. Eşleşmenin ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanırken, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup eden Chelsea bir üst tura yükselmişti.
CHELSEA'NİN 9. FİNALİ
Chelsea yarınki maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 9. finaline çıkacak. Daha önce oynadığı 8 finalin 5'inden kupayla ayrılan Chelsea, bu başarıyı 6. kez tekrarlamanın peşinde. Maviler, ilk finaline 1971 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda çıkmış, Real Madrid’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla geçerek şampiyon oldu.
Chelsea 1998 yılında Stuttgart’ı 1-0 yenerek yine aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.
Maviler, 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten finalde rakibine 6-5 mağlup olan Chelsea, 2012’de ise 1-1 sona eren finalde Bayern Münih’e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 2013 finalinde Benfica’yı 2-1 yenen Chelsea, kupayı müzesine götürdü. Maviler, UEFA Süper Kupa'da ise 1998 yılında Real Madrid’i 1-0 yendi, 2012’de Atletico Madrid’e 4-1 kaybetti ve 2013’te 2-2 biten karşılaşmanın ardından Bayern Münih’e penaltılarda 5-4 mağlup oldu.
ARSENAL'DEN 6'DA 1
Topçular ise yarınki maçla birlikte Avrupa'da 7. final karşılaşmasına çıkacak. Arsenal daha önce oynadığı 6 finalin sadece 1'inden mutlu ayrılan taraf oldu. 1980'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Valencia karşısında ilk finaline çıkan Arsenal, golsüz sona eren maçta penaltılarla 5-4 yenildi. Aynı kupada 1994'te Parma ile finale kalan Topçular, rakibini 1-0 ile geçerek tek Avrupa zaferine ulaştı.
1995'te yine aynı kupada final oynayan Kuzey Londra temsilcisi, Real Zaragoza karşısında 2-1 mağlup oldu. Arsenal, 1994'te Süper Kupa'yı Milan'a 0-0 ve 2-0'lık skorlar sonucu kaptırdı. 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a rakip olan Arsenal, 0-0 biten maçın ardından sarı-kırmızılı temsilcimize penaltılarla 4-1 mağlup oldu. Arsenal 2006 yılında finale yükselme başarısı gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona'ya 2-1 yenildi.
MKHITARYAN FİNALDE YOK
Öte yandan Arsenal, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın güvenlik nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeyecek. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıklamıştı. Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi. Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtilmişti.
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