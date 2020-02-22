İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea, Tottenham'ı konuk etti.

Ev sahibi, etkili başladığı maçta 15. dakikada Giroud'nun şık golüyle öne geçti. İlk yarı böyle biterken 48. dakikada Alonso, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip 89. dakikada Rudiger'in kendi kalesine attığı golle durumu 2-1 yapsa da kalan sürede başka gol olmadı ve Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu.

Eski hocası Jose Mourinho'ya karşı 3. maçında 3. galibiyetini alan Frank Lampard'ın öğrencileri 4 hafta sonra kazanırken puanını 44 yaptı. Tottenham ise 40 puanda kaldı.