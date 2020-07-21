Hollywood'un en çok konuşulan kadın yıldızlarından olan Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor.
Kısa süre önce cevizli baklava sevdiğine dair haberlerle de gündeme gelen Theron, oyunculuğu asla bırakmayacağını ancak kısa bir süre kızları 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile ilgilenmek için ara vereceğinin altını çizdi.
Hello!’ya açıklama yapan Theron şu ifadeleri kullandı:
"Bir süreliğine sadece annelik yapmak için ara veriyorum. Listemiz o kadar kabarık ki, asla geri dönmeyecek değilim, fakat bir süre ara vermeye ihtiyacım var. Kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum. Çok şanslı bir insanım."
Theron'un bu kararından sonra sosyal medyada, "Baklavanın tadını aldı ara verir tabii. Antep'e gelir yakında, demedi demeyin" şeklinde yorumlar yapıldı.
HABERTÜRK'E KONUŞMUŞTU
Habertürk yazarı Kadir Kaymakçı ile söyleyişisinde Charlize Theron, "Daha önce baklava yedim tabii ki. Hatta Türkiye’de çok vakit geçirdim. 20’lerimin sonu, 30’larımın başıydı. Sırtımda çantam uzunca bir tatil yaptım Türkiye’de. Sanırım 5 hafta sürmüştü. Kapadokya’yı küçük köyleri dolaştım. Baklava, lokum hepsini çok seviyorum. Türkiye’deki tartışmaları biliyorum ama benim tercihim cevizli baklava. İkinci sınıf vatandaş gibiyim biliyorum ama çok fıstık seven biri değilim." şeklinde konuşmuştu.
NETFLIX: AFİYET OLSUN
Netflix, resmi Twitter hesabından Theron'un filmde baklava yediği anları "Afiyet olsun" notuyla paylaşmıştı.
— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) July 11, 2020
2003'te En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Theron ise bu paylaşıma "Tattığım en iyi şeydi. En iyisinin Gaziantep'te yapıldığını duydum" şeklinde yanıt vermişti.
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN DAVET ETTİ
Oscarlı yıldız Charlize Theron, 'Old Guard' adlı yeni filminin bir sahnesinde büyük bir iştahla yediği baklava için Twitter hesabından, “En iyilerinin Gaziantep'te olduğunu duydum” paylaşımında bulunmuştu.
— Fatma Şahin (@FatmaSahin) July 13, 2020
Theron'a cevap yazan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından, “Öyle bir kez tatmakla olmaz, sizi en iyi baklava için Gaziantep'e davet ediyoruz” paylaşımında bulunarak yıldız oyuncuyu kente davet etmişti.
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