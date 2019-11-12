Elizabeth Banks'in hem yönettiği hem de önemli rollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip ile paylaştığı filmin galası California Westwood'da yapıldı.

Westwood Regency Tiyatrosu'ndaki gala öncesi de objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

İşte bazı sahneleri İstanbul'da çekilen filmin galasından dikkat çeken kareler...