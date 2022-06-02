Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu ne, oyuncuları kim? Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi ne zaman vizyona girdi?

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Roald Dahl'ın aynı adlı kitabından esinlenerek yapılmış Amerikan yapımı bir filmdir. Yönetmenliğini Tim Burton üstlendiği, hikayesini John August'ın senaryolaştırdığı film 2005 yılında vizyona girmiştir. Peki Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu ne, oyuncuları kimler? İşte film hakkındak merak edilen detaylar...

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI KONUSU

Charlie ailesi ile zor bir şekilde geçinen fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve Charlie, çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın esrarengiz ve yıllardır kapalı olan fabrikasını merak etmektedir. Ama bir gün Willy Wonka 5 çikolata ambalajının altına altın bilet saklamıştır. Altın biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır. Ve Charlie ise çikolata alamayacak kadar fakir olmalarına rağmen o fabrikaya girmek için elinden geleni yapacaktır.

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI OYUNCU KADROSU

Johnny Depp .... Willy Wonka

Freddie Highmore .... Charlie Bucket

David Kelly .... Grandpa Joe

Helena Bonham Carter .... Bayan Bucket

Noah Taylor .... Bay Bucket

Julia Winter .... Veruca Salt

AnnaSophia Robb .... Violet Beauregarde

Jordan Fry .... Mike Teavee

Philip Wiegratz .... Augustus Gloop

James Fox .... Bay Salt

Missi Pyle .... Bayan Beauregarde

Deep Roy .... Oompa-Loompa

Christopher Lee .... Dr. Wilbur Wonka (Willy Wonka'nın Babası)

Adam Godley .... Bay Teavee,

Franziska Troegner .... Bayan Gloop

Francesca Hunt .... Bayan Salt

Liz Smith .... Büyükanne Georgina

Eileen Essell ....Büyükanne Josephine

David Morris .... Büyükbaba George

Geoffrey Holder .... Anlatıcı