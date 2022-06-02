Charlie'nin Çikolata Fabrikası Roald Dahl'ın aynı adlı kitabından esinlenerek yapılmış Amerikan yapımı bir filmdir. Yönetmenliğini Tim Burton üstlendiği, hikayesini John August'ın senaryolaştırdığı film 2005 yılında vizyona girmiştir. Peki Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu ne, oyuncuları kimler? İşte film hakkındak merak edilen detaylar...
CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI KONUSU
Charlie ailesi ile zor bir şekilde geçinen fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve Charlie, çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın esrarengiz ve yıllardır kapalı olan fabrikasını merak etmektedir. Ama bir gün Willy Wonka 5 çikolata ambalajının altına altın bilet saklamıştır. Altın biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır. Ve Charlie ise çikolata alamayacak kadar fakir olmalarına rağmen o fabrikaya girmek için elinden geleni yapacaktır.
CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI OYUNCU KADROSU
Johnny Depp .... Willy Wonka
Freddie Highmore .... Charlie Bucket
David Kelly .... Grandpa Joe
Helena Bonham Carter .... Bayan Bucket
Noah Taylor .... Bay Bucket
Julia Winter .... Veruca Salt
AnnaSophia Robb .... Violet Beauregarde
Jordan Fry .... Mike Teavee
Philip Wiegratz .... Augustus Gloop
James Fox .... Bay Salt
Missi Pyle .... Bayan Beauregarde
Deep Roy .... Oompa-Loompa
Christopher Lee .... Dr. Wilbur Wonka (Willy Wonka'nın Babası)
Adam Godley .... Bay Teavee,
Franziska Troegner .... Bayan Gloop
Francesca Hunt .... Bayan Salt
Liz Smith .... Büyükanne Georgina
Eileen Essell ....Büyükanne Josephine
David Morris .... Büyükbaba George
Geoffrey Holder .... Anlatıcı
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