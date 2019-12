Charlie Chaplin kimdir?

Charlie Chaplin'in hayatı sosyal medyada merak edilen konular arasında yer alıyor. 16 Nisan 1889 yılında Londra'da dünyaya gelen Charlie Chaplin hakkında tüm detaylar...

CHARLİE CHAPLİN HAYATI

Charlie Chaplin (Şarlo),16 Nisan 1889'da Londra'nın fakir semtlerinden biri olan East Lane, Walworth' ta doğdu. Charlie'nin henüz o üç yaşına bile gelmeden ayrılan annesi ve babası müzikhollerde ve çeşitli tiyatrolarda çalışan profesyonel sanatçılardı. Sahne adı Lily Harley olan annesi Hannah Harriet Pedlingham Hill (1865-1928) profesyonel olarak sahneye ilk kez 19 yaşında çıkmıştı. Annesi ve -başka babadan doğma- kardeşi Sydney Chaplin ile birlikte Londra'nın fakir semtlerinde çeşitli evlerde büyüyen Chaplin' in yaşamı ruhsal dengesizlikler yaşayan annesinin durumunun kötüye gitmesi ile zorlaştı. Anne Hannah, 1894'teki bir sahne performansı sırasında sesini kaybetmiş ve hemen ardından yaşadığı ekonomik zorlukların da etkisiyle psikolojik sorunları artmıştı. Onun bir rehabilitasyon merkezine yatırılmasının ardından çocukları Charlie ve Sydney, metresiyle birlikte yaşayan babaları Charles Chaplin Sr.'nin yanına yollandı. Charlie ve Sydney bu dönemde Kennington Road School' a gönderildiler. Charles Chaplin Sr, henüz 37 yaşındayken üstesinden gelemediği alkolizm nedeniyle, oğlu Charlie henüz on iki yaşındayken, hayatını kaybedecekti.

Rehabilitasyon merkezinden çıktıktan kısa bir süre sonra Hannah' nın hastalığı yeniden nüksedince çocuklar bu sefer genel olarak workhouse olarak adlandırılan ve oldukça kötü koşulları ile bilinen bakımevlerinden birine yollandılar. Londra'nın doğusundaki Lambert adlı bölgede bulunan bu bakımevindeki günler annesi ve kardeşinden ayrı kalan ve yaşı bir hayli küçük olan Charlie için hayli güç geçmişti. Chaplin'in Walworth ve Lambert'te geçirdiği bu yoksulluk günleri onda derin izler bırakacak ve ileriki yıllarda filmlerinde seçtiği mekân ve konularda sık sık kendini gösterecekti.

Sydney ve Charlie daha sonra aileden gelme yetenek ve alışkanlığın da etkisiyle tiyatrolarda ve müzikhollerde çalışmaya başladılar. Chaplin ciddi anlamdaki ilk sahne tecrübesini "The Eight Lancashire Lads" adlı grupta çalışırken yaşadı.

Hannah çocukları tarafından ABD'ye getirildikten yedi yıl sonra 1928'de Hollywood'da yaşamını yitirdi. Babaları farklı olan Charlie ve Sydney'in, anneleri Hannah üzerinden 1901 doğumlu Wheeler Dryden adlı bir kardeşleri daha vardı. Dryden, annesinin ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle babası tarafından Hannah'dan uzak tutulmuş ve Kanada'da yetiştirilmişti. 1920 ortalarında annesini görmek için ABD'ye giden Dryden, daha sonraları kardeşleri ile film projelerinde çalışmış ve Chaplin'in asistanlığını yapmıştır.

CHARLİE CHAPLİN FİLMLERİ

- Making A Living (2 Şubat 1914)

- Kid Auto Races At Venice (7 Şubat 1914)

- Mabel's Strange Predicament (9 Şubat 1914)

- A Thief Catcher (19 Şubat 1914)

- Between Showers (28 Şubat 1914)

- A Film Johnnie (2 Mart 1914)

- Tango Tangles (9 Mart 1914)

- His Favourite Pastime (16 Mart 1914)

- Cruel, Cruel Love (26 Mart 1914)

- The Star Boarder (4 Nisan 1914)

- Mabel At The Wheel (18 Nisan 1914)

- Twenty Minutes Of Love (20 Nisan 1914)

- Caught in a Cabaret (27 Nisan 1914)

- Caught in the Rain (4 Mayıs 1914)

- A Busy Day (7 Mayıs 1914)

- The Fatal Mallet (1 Haziran 1914)

- Her Friend The Bandit (4 Haziran 1914)

- The Knockout (11 Haziran 1914)

- Mabel's Busy Day (13 Haziran 1914)

- Mabel's Married Life (20 Haziran 1914)

- Laughing Gas (9 Temmuz 1914)

- The Property Man (1 Ağustos 1914)

- The Face on the Bar Room Floor (10 Ağustos 1914)

- Recreation (13 Ağustos 1914)

- The Masquerader (27 Ağustos 1914)

- His New Profession (31 Ağustos 1914)

- The Rounders (7 Eylül 1914)

- The New Janitor (14 Eylül 1914 )

- Those Love Pangs (10 Ekim 1914)

- Dough and Dynamite (26 Ekim 1914)

- Gentlemen of Nerve (31 Ekim 1914)

- His Musical Career (7 Kasım 1914)

- His Trysting Place (9 kasım 1914)

- Tillie's Punctured Romance (14 Kasım 1914)

- Getting Acquainted (5 Aralık 1914)

- His Prehistoric Past (7 Aralık 1914)

- His New Job (1 Şubat 1915)

- A Night Out (15 Şubat 1915)

- The Champion (11 Mart 1915)

- In the Park (18 Mart 1915)

- A Jitney Elopement (1 Eylül 1915)

- The Tramp (11 Eylül 1915)

- By the Sea (29 Eylül 1915)

- Work (29 Haziran 1915)

- A Woman (21 Temmuz 1915)

- The Bank (9 Ağustos 1915)

- Shanghaied (4 Ekim 1915)

- A Night in the Show (20 Kasım 1915)

- Burlesque on Carmen (18 Aralık 1915)

- The Kid (1921)

- A Woman of Paris (1923)

- The Gold Rush (1925)

- The Circus (1928)

- City Lights (1931)

- Modern Times (1936)

- The Great Dictator (1940)

- Monsieur Verdoux (1947)

- Limelight (1952)

- A King in New York (1957)

- A Countess from Hong Kong (1967)