Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin, 13 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı

Oscar ödüllü belgesel 'Free Solo' ile dünya çapında ün kazanan yönetmen çift Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin, 13 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu. Ayrılık haberini 30 Nisan Çarşamba günü PEOPLE dergisine özel bir açıklamayla duyuran ikili, bu süreci saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüklerini belirtti.

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Yapılan açıklamada; "Uzun bir düşünme sürecinin ardından evliliğimizi sona erdirme kararı aldık. Geride bıraktığımız 13 yılda izleyicilere ilham veren hikâyeler anlattık, ancak en önemlisi iki harika çocuğumuzun ebeveyni olduk. Bundan sonraki süreçte hayatımıza ayrı ayrı devam edecek olsak da, çocuklarımız her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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EVLİLİKLERİ KADAR ORTAK İŞLERİYLE DE TANINIYORLARDI

2013 yılında evlenen Vasarhelyi ve Chin'in Marina adında bir kızları, James adında bir oğulları bulunuyor. Çift, yaşamlarını New York ve Wyoming'deki Jackson Hole arasında sürdürüyordu. Ortak yapım şirketleri Little Monster Films, ayrılık kararının şirket çalışmalarını etkilemeyeceğini, devam eden projelerin planlandığı şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

2015 yapımı 'Meru' belgeseliyle başlayan ortak yönetmenlik kariyerleri, 2018’de 'Free Solo' ile zirveye ulaştı. Yosemite Ulusal Parkı'ndaki zorlu bir kaya tırmanışını güvenlik ekipmanı olmadan tamamlamaya çalışan Alex Honnold’un hikâyesini anlatan belgesel, 2019 yılında En İyi Belgesel Oscarı, BAFTA ve yedi Emmy ödülü kazandı. Çift, 2023 yılında Annette Bening’in başrolde yer aldığı, uzun mesafe yüzücüsü Diana Nyad’ın hayatını anlatan 'Nyad' filmiyle kurmaca sinemaya da adım attı. Son projeleri ise 2024'te National Geographic’le birlikte çektikleri 'Endurance' adlı belgesel oldu. Bu yapım, 1915’te Kuzey Kutbu’nda batan bir gemiyi 2022 yılında bulmaya çalışan bir keşif ekibini konu alıyor. Fotoğraflar: Avalon, shutterstock