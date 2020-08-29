Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman ölüm sebebi nedir? Soruları Marvel severler tarafından merak konusu oldu. Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman 43 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

CHADWICK BOSEMAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Boseman’a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, “Boseman’ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız.

Black Panther filmindeki Kral T'Challa’yı canlandırması hayatının onuruydu” ifadelerine yer verildi.

Kanser ile mücadele eden Chadwick Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles’te yaşayan Boseman’ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

CHADWICK BOSEMAN KİMDİR?

Chadwick Aaron Boseman (29 Kasım 1976 - 28 Ağustos 2020) Amerikalı aktör.

Boseman Güney Carolina'da, her ikisi de Afrikalı Amerikalı olan Carolyn Leroy Boseman'nın çocuğu olarak doğup büyüdü. Boseman'a göre, yaptırdığı DNA testinde atalarının Sierra Leone'den Krio Nijerya'dan Yoruba ve Sierra Leone'den Limba insanları olduğunu göstermiştir. Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu. Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden mezun oldu. İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra okulda bu oyununu sahneledi.

Boseman, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'ne gitti ve 2000 yılında yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı ile mezun oldu. Öğretmenlerinden biri akıl hocası olan Phylicia Rashad'dı. Boseman ve bazı sınıf arkadaşlarının kabul edildikleri Londra'daki İngiliz Amerikan Drama Akademisi Oxford Yaz Ortası Programına katılabilmeleri için fon toplamaya yardımcı oldu.

Boseman yazmak ve yönetmek istedi ve başlangıçta aktörlerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için oyunculuk eğitimi almaya başladı. ABD'ye döndükten sonra New York'un Dijital Film Akademisi'nden mezun oldu.

Kariyerinin başlangıcında Brooklyn'de yaşadı. Boseman, New York Harlem'deki Siyah Kültür Araştırma Merkezi'nde bulunan Schomburg Junior Scholars Programında drama eğitmeni olarak çalıştı. 2008 yılında oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

Boseman bir Hristiyan olarak yetiştirildi ve vaftiz edildi. Boseman bir kilise korosu ve gençlik grubunun bir parçasıydı ve eski papazı hala inancını koruduğunu söyledi. Boseman, Marvel Sinematik Evreni'nde karakter olarak kullanılmadan önce Kara Panter olmak için dua ettiğini belirtti.

Boseman bir vejetaryendi.