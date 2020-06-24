Cezayir'in, Fas sınırına askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi

Söz konusu haber, "Eş-Şuruk" gazetesi ve "Cezayir'e Dair Her Şey" internet sitesinde yer aldı.
Güvenilir bir kaynağa dayandırıldığı savunulan haberde, Cezayir'in, Fas sınırı yakınlarında askeri bir üs kurmayı planladığı ileri sürüldü.
Haberde, Fas'ın bir ay önce açıkladığı Cezayir sınırına askeri üs kurma planını Cezayir yönetiminin ülkesini hedef alan bir proje olarak gördüğü ve bu adımı attığı belirtildi.
Fas'ta mayıs ayında, Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin onayıyla ülkenin doğusundaki Jerada kentinde askeri üs kurulması için 23 hektarlık bir arazinin tahsis edilmesine dair kararname çıkarılmıştı.
Fas Silahlı Kuvvetleri de kurulması planlanan üssün "askeri üs" olarak nitelenemeyeceğini, projenin, kışlaların şehir dışına taşınması çerçevesinde, askerin barınması için inşa edilecek bir kışla olacağını açıklamıştı.
- Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık
İki ülke arasında hâlâ "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.
Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.
Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.
Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.
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